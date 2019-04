(ADN).- “Luchamos contra dos aparatos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Weretilneck” aseguró hoy la senadora Magdalena Odarda. La candidata a vicegobernadora del Frente para la Victoria repitió la frase de su compañero de fórmula, Martín Soria: “el domingo festejamos los rionegrinos o festeja Macri”.

De esta manera, ratificó -en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo- el discurso nacional que tuvo como eje la campaña del FPV.

Ante la consulta sobre si ese discurso había llegado al electorado, indicó: “el reclamo en toda la provincia es ‘frenen a Macri’. Río Negro no es una burbuja de lo que sucede en la Argentina de hoy ni de la que viene: van a seguir aumentando las tarifas, la inflación y la pobreza”, aseguró.

“De ninguna manera se puede escindir la campaña rionegrina de la realidad nacional” ratificó Odarda, y explicó: “aumentaron los merenderos en la provincia, la gente no puede pagar las tarifas, las pymes se funden, hay despidos, los jubilados no pueden comprar sus remedios… todo eso es un síntoma de las políticas económicas nacionales y el gobierno de la provincia no hizo nada para cambiar esta situación”.

La senadora -además- denunció que “hay mucho temor que con este proyecto de la nueva escuela rionegrina se cierren las nocturnas y de adultos, como lo está haciendo la ciudad de Buenos Aires y otros distritos donde gobierna Cambiemos, un pedido de Macri y del FMI”.