Doñate:“La propuesta electoral no estaba muy clara”

(ADN). – Para el diputado nacional kirchnerista Martín Doñate, la derrota electoral del FpV, no tiene una sola razón y destacó que “la propuesta electoral no estaba muy clara, las alianzas no dieron resultado y el diseño de la campaña tampoco”, a lo que sumó inconvenientes “en el vínculo humano del candidato con demás dirigentes justicialistas y de los demás partidos de la alianza”.

Doñate dijo que ahora es importante escuchar las reflexiones de Soria” y que “estamos en un escenario del 2015, con los mismos porcentajes”. Pidió “mesura, tranquilidad y una autocrítica hacia adentro”

El diputado nacional rionegrino indicó que “el desafío es levantarnos y logar el mayor resultado en las elecciones municipales y en las nacionales de octubre.

Reiteró Doñate que habrá el FpV tendrá que delinear otra estrategia para los próximos compromisos electorales y volvió a reiterar que “no pudimos tener un contacto fluido con el candidato, no hicieron caso a las sugerencias, no fuimos escuchados y fallo la manera de vincularse con la sociedad y valorizar a los propios dirigentes con peso territorial”.

Destacó que esa desconexión era también hacia arriba sin referencia nacional, porque se repetía que “si triunfaba era Soria, no el kirchnerismo. Una estrategia que desconcertaba.

En este punto, Doñate cuestionó la falta de referencia con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuando en la provincia el kirchnerismo tuvo la adhesión desde el 2003 y la campaña sólo se nacionalizó “con vincular a Weretilneck con Macri y los rionegrinos no lo interpretaron”. Señaló además que “no se hizo el esfuerzo de presentar un modelo de provincia como el kirchnerismo”.

Expresó asimismo que la figura de Cristina Fernández de Kirchner “tiene una atracción importante” y ese reflejo consistía en representar ese modelo de país “de la manera más fiel posible”.

Doñate manifestó que está a la espera del llamado del presidente del partido para reorganizar lo que viene para adelante y lograr “una rápida organización” para la dirigencia en el plano electoral municipal, agosto y octubre.