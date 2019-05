Corrupción de menores: Imputaron a Iud y a Ojeda

(ADN).- El juez de Viedma Juan Martín Brussino, imputó hoy formalmente al intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, y al legislador Javier Iud (FPV), por el delito de corrupción de menores.

En la audiencia de ayer -que culminó hoy luego de un cuarto intermedio-, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen les había atribuido a ambos haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas.

Con la resolución de esta tarde, comienza formalmente la investigación penal preparatoria que se extenderá por tres meses.

La defensa de los imputados planteó en la pasada jornada no sólo la incompetencia del Juez Brussino por entender que, tal como estaban descriptos los hechos se trataba de un delito de competencia federal al vincularse con la entrega de estupefacientes sino además, realizaron diversas consideraciones respecto a la formulación de cargos solicitando su rechazo.

Brussino resolvió hoy ambas cuestiones, en primer término, acerca de la incompetencia, dijo que no advertía “ninguna circunstancia que permita determinar que se estuviera ante un hecho de tráfico de estupefacientes» y que no se encontraba en riesgo el bien jurídico tutelado de la salud pública para considerar tal declinatoria ante el fuero federal.

Agregó admás que no se puede determinar de la redacción de los hechos efectuada, la existencia, tipo y cantidad de droga «por lo que no existe motivo suficiente para hacer lugar al planteo de incompetencia». Adelantó no obstante que si en el transurso de la investigación surgen otras evidencias, el planteo puede volver a ser efectuado.

En cuanto al rechazo de la formulación de cargos requerida, Brussino destacó que los imputados realizaron una valoración intempestiva de la prueba en una instancia que no es la oportuna, ya que este es el inicio de la investigación y recién cuando concluya esta etapa la Fiscalía resolverá si está o no en condiciones de acusar.

Ante la falta de precisiones enrostrada al Ministerio Público Fiscal por los imputados que, aseguraron, lesionaba su derecho a defensa, el Magistrado entendió que, en función de la provisoriedad de la causa, la acusación describió “hechos claro, en el que el tiempo y el lugar están determinados, refiriendo además el modo en que se habrían cometidos”.

Agregó que al investigar este tipo de casos “es compleja la obtención de datos por lo que entiendo que aquí la descripción del hecho está cumplida”.

Así el Juez tuvo por formulados los cargos y declaró abierta la investigación penal preparatoria que se extenderá por los próximos tres meses, tal lo solicitado por la defensa.