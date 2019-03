“Vamos a tener dos victorias: en la Corte y el 7 de abril”

(ADN).- “Vamos a tener una doble victoria, la vamos a tener una en relación a Buenos Aires y la victoria el 7 de abril por el pueblo de la provincia”. Así lo vaticinó el vicegobernador Pedro Pesatti sobre las dos instancias que restan: el fallo de la Corte Suprema sobre la habilitación de Alberto Weretilneck y la elección provincial.

Pesatti hizo una referencia al Frente para la Victoria: “No van a poder parar lo que quieren parar”, aseveró, y arriesgó que “vamos a estar cercano a los 20 puntos de diferencia” del segundo.

En declaraciones a Radio Nativa indicó además, que “en Argentina parece una constante, los hombres que logran expresar liderazgos nítidos, claros, eficaces y populares, siempre son objeto, por parte de fuerzas que claramente se ponen en veredas opuestas, de alguna ingeniería para que no lleguen al gobierno; pasó con Yrigoyen, en la etapa del abstencionismo, y a Perón lo pusieron preso y los proscribieron. No quiero comparar a Weretilneck con Yrigoyen y Perón, pero este hecho se inscribe en esta misma lógica, tratar de evitar, con un artilugio, que el que me puede ganar, me gane”.

Respecto a que desde JSRN se dice que “no hay Plan B” a la candidatura de Weretilneck, dijo que “en realidad uno tiene un Plan B cuando no se tiene certeza con el Plan A, y nosotros creemos que lo que estamos haciendo es absolutamente posible, que la candidatura de Alberto Weretilneck está habilitada por la propia constitución porque no fue reelecto ni como vicegobernador ni como gobernador, confirmado por una resolución el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que es el único que tiene competencia sobre la inerpretación de la carta magna provincial”. Y opinó que esto “es inapenable, a mi juicio, y la Corte Suprema deberá respetar el fallo del órgano competencia en Río Negro en esta materia, sobre todo porque estamos en un país federal”.

El candidato a legislador dijo que la oposición busca limitar el derecho político de Weretilneck a elegir y ser elegido porque saben que el 7 de abril pierden, “y a mí me molesta y me duele que vayan a Buenos Aires, y terminan siendo coincidentes en acción los que resultan enemigos en la grieta”, aludiendo a la coincidencia del FpV y Cambiemos en considerar inconstitucional una nueva candidatura del mandatario.

Respecto a que el encuestador Ricardo Vignoni habla que JSRN tiene unos 10 puntos de diferencia sobre el FpV, arriesgó que será mayor, cercana a los 20 puntos el 7 de abril. Recordó que con un candidato de “mayor consistencia” en el 2015 se superó los 20 puntos, refiriéndose a Miguel Pichetto y comparándolo, negativamente, con Martín Soria.