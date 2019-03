Trabajadores de la cebolla cortan la ruta 3 en Luro

(ADN).- Trabajadores de la cebolla que integran la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), realizarán mañana miércoles un paro de 24 horas, con corte de tránsito desde las 9, en la Ruta Nacional 3, en Pedro Luro, desde las 9. La protesta reunirá a representantes de Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Pedro Luro, Juan Pradere y Villalonga.

Laura Vásquez, referente del sector, explicó que pedirán que mañana mismo los atienda el intendente de Luro, Carlos Bevilacqua, y representantes de la Secretaría de Trabajo, en una mesa de trabajo. De lo contrario – adelantó- las medidas de fuerza se extenderán hasta el jueves.

Al indicar los motivos de la medida de fuerza, dijo que “en lugar de caer en los dueños de los campos, la AFIP pretende que nosotros nos formalicemos cuando la temporada de trabajo en la zona es de apenas tres o cuatro meses. Ahí tenemos que juntar el dinero para poder vivir todo el año” y agregó que “si nosotros nos formalizamos, dejamos de percibir el Salario Social Complementario, que es la herramienta que hemos conseguido para subsistir el resto del año”.

Vásquez manifestó además que “a esa mesa de trabajo no vamos a decir que no queremos ser blanqueados. Por el contrario, queremos las herramientas para poder trabajar de forma conjunta para llegar a un acuerdo entre todos” y denunció que “este año el Estado se hace presente en la región porque la cebolla tiene un precio razonable, mientras que en el 2017 y 2018 no vino nadie porque no valía nada. Entonces consideramos que la presencia de la AFIP es puramente especulativa”.