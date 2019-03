“Quién mató a Atahualpa? No tenemos esa repuesta”

(ADN).- El segundo juicio por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya produjo una sorpresa. Ayer, en la audiencia de alegatos, la querella (representantes de la familia del joven) consideró los imputados no están involucrados en el asesinato y apuntaron contra otro persona -nombrada en todas las instancias- por lo que pidieron a los jueces que profundicen la investigación sobre Leonardo Mildemberger.

Los abogados Favio Igoldi y Julieta Mosquera no acusaron a ninguno de los tres imputados, ya que para ellos no hubo pruebas que demuestren que mataron al joven. De todos modos, indicaron que

Felipe Carrasco y Morales Toledos “pudieron tener el rol de encubridores, no así en el caso de Belen Barrientos”.

La querella puso en foco al sistema de justicia que mantuvo detenidos a estos imputados y los sometió dos veces a juicio sin el componente probatorio necesario. Y pidieron ir sobre los verdaderos responsables.

“Vinimos a este juicio con la intención de poder fundar una acusación con pruebas y no las tenemos señores jueces, no la tenemos” expresó Julia Mosquera, al realizar su alegato como abogada de la familia Martínez Vinaya.

“Vinimos a este juicio con la misma pregunta que se hizo la familia al momento que se enteró que a su hijo lo mataron, quién mató a Atahualpa?, por qué lo mataron y donde lo mataron?, no tenemos esas repuesta”

“Entendemos que dos de los imputados pudieron tener el rol de encubridores, no así en el caso de Belen Barrientos. Necesitamos ahora instruir a afectos de continuar con la investigación, teniendo a Leonardo Mildemberger, como presunto autor del crimen de Atahualpa”, finalizó Mosquera.