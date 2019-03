Piden aumento del adicional por indumentaria policial

(ADN).- ATE insistió ante el gobierno con el pedido de aumento del adicional por indumentaria para todos los integrantes de la Policía de Río Negro. Los agentes de la fuerza de seguridad quedaron afuera del incremento que se acordó -en ése ítem- en el último encuentro paritario para otros sectores.



“La policía también debe tener un aumento en el adicional por indumentaria. El gobierno sabe que hasta ahora todas las mejoras que fuimos acordando también se extendían a la fuerza de seguridad y en este caso no ocurrió. El Ejecutivo debe dar una respuesta rápida y no generar dudas con este tema”, advirtió el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.



Cabe destacar que si bien el reconocimiento de la ropa de trabajo tiene distintos regímenes, ya que para los empleados públicos que dependen de la administración central existe una liquidación anual, mientras la Policía percibe ese rubro de manera mensual, los estatales sí obtuvieron una importante mejora y la fuerza todavía no.







