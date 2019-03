“Pará con las marchas”, amenaza a la madre de Nahuel

(ADN).- “Pará con las marchas y los papeles porque vas a terminar como él”, fue la amenaza que recibió Graciela Salvo, la madre de Rafael Nahuel, en el transcurso de la última marcha realizada en Bariloche para reclamar justicia.

Salvo denunció el hecho junto a miembros de la APDH andina, la Multisectorial contra la Represión, H.I.J.O.S, UnTer, ATE, CTA y familiares, donde relató que “un hombre mayor, morocho y de baja estatura”, se le acercó y le habló al oído.

“Ese día de la marcha se me acercó un señor y me preguntó si yo tenía documentación de Rafita, y yo le dije que no, que la tenía el juez. Y entonces me dijo que no siga con los papeles porque me iba a pasar lo mismo que pasó con mi hijo”, denunció Graciela Salvo.

“No voy a bajar los brazos por más que me hayan amenazado hasta que no haya justicia por Rafita”, afirmó la madre de Rafael Nahuel, quien murió tras recibir un tiro por la espalda que le causó la muerte durante la represión de Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Wuinkul Mapu en Villa Mascardi a fines de noviembre de 2017. En la causa hay varios prefectos procesados, pero ningún detenido, a pesar de que una pericia determinó que el cabo Javier Pintos fue el autor del disparo que mató al joven.

Salvo reiteró en la conferencia de prensa que “es una injusticia para la familia. Día a día es un dolor muy grande el que nos toca vivir, y es muy injusto que ahora, además de todo me amenacen” y llorando agregó: “Rafita es mi hijo, yo lo parí, yo lo crié, y ahora no puedo parar hasta saber qué fue lo que pasó con mi hijo, por qué me lo mataron”.