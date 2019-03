Aseguran que “va en aumento la pérdida del poder adquisitivo” en Río Negro

(ADN).- “Va en aumento la pérdida del poder adquisitivo”. La frase corresponde a Mahuen Gallo, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz que mide, junto a las universidades y gremios, la inflación en la Comarca Viedma-Patagones.

Según los estudios que se realizan -con proyección provincial- una familia tipo debe tener un ingreso de 16.800 pesos para no ser indigente, y casi 52 mil para no caer debajo de la línea de la pobreza. Y hoy, no hay muchos salarios municipales ni del Ejecutivo provincial que superen eso.

Por lo tanto, si hubiese un solo salario, la proyección de pobres e indigentes crecería.

Gallo indicó que la mayoría de los salarios pierden contra la inflación, y recordó que en los dos primeros meses del año el IPC se ubicó cerca del 8%. Eso licua los aumentos.

El CESO quiere comenzar a medir en breve cuánto del ingreso mensual una familia se destina para cada rubro. Cuestionó al INDEC por el método que utiliza -antiguo- porque indica que el 10% se destina en alquileres. “Acá aún no se hizo, pero evaluamos que es mucho mayor la incidencia”.