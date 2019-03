En Roca, Carreras apostó a la polarización con el FpV

(ADN).- “Hoy estamos en riesgo, y tenemos que saber definir si Juntos sigue comandando los destinos de esta provincia, o si serán los que no han sido capaces de presentar una sola propuesta en toda la campaña”, dijo Arabela Carreras, candidata a la gobernación por JSRN al hablar anoche en un masivo acto realizado en General Roca, donde también se escucharon los discursos de Alejandro Palmieri, integrante de la fórmula del oficialismo, y Alberto Weretilneck.

En la oportunidad, el gobernador rionegrino fustigó a la oposición y destacó que “primero se les ocurrió que no debía ser candidato, y ahora se les ocurrió que no puede estar mi foto en ningún lugar de la provincia… Prepárense, porque mañana a la mañana van a presentar una cautelar diciendo que Weretilneck tiene perímetro de restricción y me van a sacar de la provincia” y agregó que “esta situación no debe de entristecernos, porque ni una foto, ni una medida judicial, puede detener lo que hemos construido”.

Carreras insistió en provincializar la contienda electoral y precisó que “estamos acá defendiendo un proyecto político que resiste los embates de quienes pretenden decirnos cómo vivir desde Buenos Aires”.

La candidata a la gobernación de JSRN, planteó que “estamos en riesgo porque no sabemos qué vienen a hacer. Nos amenazan, nos denuncian, y gastan los recursos de la Justicia con sus quejas, recursos que deberían estar siendo utilizados para investigar femicidios en lugar de ser parte del circo mediático de esta campaña”.

A su vez, Weretilneck aseguró que “este Río Negro no vuelve atrás, no hay motivos para poner en riesgo lo que tanto nos costó conseguir y está funcionando. No dejemos que nos arrebaten nuestros sueños. Yo estoy seguro que Arabela va a ser mejor gobernadora que yo, porque iniciar una gestión en una provincia ordenada facilita el camino”.