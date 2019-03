El PRO acusa a la UCR de negar al gobierno nacional

(ADN).- “Nosotros estamos dentro de Cambiemos, llevamos candidatos del PRO en las listas. Si por ahí no nos ven más es porque no somos convocados, las agendas se arman al margen del PRO, más cerradas al radicalismo, es su perfil y es su opción”, señaló Diego Vázquez, dirigente del PRO de Cipolletti, quien agregó que éste “es el reclamo que recibimos del sector del PRO de toda provincia”.

Se agudiza de esta manera las tensiones entre el macrismo y el radicalismo en Río Negro. Vázquez, quien fue secretario de Gobierno de la administración de Aníbal Tortoriello, respondió de esta manera a las declaraciones de la candidata a gobernadora por Cambiemos, Lorena Matzen, quien acusó al PRO y al diputado nacional Sergio Wisky de no colaborar con la campaña.



El dirigente cipoleño consideró que las actitudes del radicalismos “son tristes dentro de un equipo que busca consolidarse” y consideró que “resulta lógico en el contexto de la estrategia del radicalismo”, en tanto “prefirieron hacer campaña negando al Gobierno Nacional y planteando revisiones y cuestionamientos y por eso nos critican y dejan de convocarnos, porque el PRO no reniega de su pertenencia al proyecto del Presidente Macri, y está claro que Sergio Wisky es el hombre del presidente en la provincia y quien mas defiende el proyecto nacional, con todos quienes estamos convencidos del rumbo. Es duro, pero es por ahí, es el rumbo correcto aunque nos cueste, no podemos ni debemos volver atrás”.



“Hay que ser claros con lo que se busca -dijo Vázquez- no puede ser que quienes hoy encabezan la formula de Cambiemos en la provincia vayan a Buenos Aires a pedir apoyo de todo tipo, y que luego vengan a Río Negro y nieguen a Mauricio Macri y pretendan socavar su liderazgo”.