(ADN).- El economista Juan Carlos De Pablo advirtió que “el jueguito de la tasa vs el dólar termina mal, lo dice la historia y el sentido común” y afirmó que “hay sectores privados que tienen plata, pero no la movilizan porque no imaginan cómo será el futuro”.

“El jueguito de la tasa vs el dólar termina mal, lo dice la historia y el sentido común, porque llegará un momento en el que no habrá nada que evite que vayas al dólar”, aseguró.

Agregó además que “lo que hará el Gobierno en los próximos meses dependerá de las circunstancias, pero si el que gobierna piensa solo en llegar a las elecciones puede tener una sorpresa desagradable” y estimó que el presidente Mauricio Macri “debería estar asustado” por la situación económica actual.

Para el economista, “lo que hay de fondo es que la economía está partida en 400 pedazos y nadie parece hacerse cargo, entonces el Banco Central sube la tasa que es lo único que puede hacer”, por eso “hay sectores privados que tienen plata, pero no la movilizan porque no imaginan cómo será el futuro”.

En declaraciones a radio Mitre, De Pablo aclaró que “el FMI le dio a la Argentina la plata para pagar deuda en 2019 y 2020 porque no se la daban los mercados internacionales”, pero “no quiere darle préstamos solo para calmar al dólar”.

Tras tocar su máximo histórico, el dólar bajó este viernes un 2,8% (ó $ 1,23) a $ 42,27, con lo que cortó una racha de cuatro alzas consecutivas en la que acumuló un avance del 8,4%, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

De esta manera, el billete cerró la semana corta -por el feriado de Carnaval- con un alza acumulada del 3,5%, tras haber tocado su máximo histórico el miércoles en $ 43,50 debido a vulnerabilidades económicas, incertidumbre electoral y contagio con la región.