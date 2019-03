“Continuaré trabajando para la victoria de Juntos”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti rompió el silencio después que se definieron la nueva fórmula del oficialismo. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales, donde sostuvo su pertenencia al espacio provincial Juntos Somos Río Negro y convocó a ganar las elecciones el 7 de abril.



En su cuenta de Facebook, escribió:

“Debo agradecer a los rionegrinos y rionegrinas de toda la Provincia, no sólo de Viedma, mi ciudad natal, que me hicieron llegar muestras de apoyo para tomar la posta que el gobernador Weretilneck no podrá continuar llevando como era el deseo de la mayoría y el mío en particular.

Llevé mi aspiración hasta donde políticamente me resultó posible, con la pasión, mi identidad y las mismas ideas que puse al servicio de Juntos desde su nacimiento y que sirvieron para concretar nuestra primera gran victoria el 14 de junio de 2015.

Por eso no produciré ni avalaré un sólo acto que implique manchar la historia que he recorrido junto al gobernador Weretilneck en estos últimos siete años, para continuar afianzando la agenda del desarrollo y los procesos de integración que lo hacen posible, a pesar de la patria de los trolls de Macri y Marcos Peña que está al servicio de los ricos y del Fondo Monetario Internacional.

Continuaré trabajando como lo hice hasta el pasado viernes, cuando conocimos la resolución de la Corte, para que el 7 de abril podamos llevar nuestras banderas, lo más alto, a la victoria.

Como siempre, Juntos sabe que cuenta conmigo. Alberto también. Arabela y Alejandro lo mismo. Porque para llegar hay que seguir. Y yo sigo”.