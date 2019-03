Cipolletti: rechazo a un proyecto contra el nepotismo

El Concejo Deliberante de Cipolletti, rechazó el proyecto de ordenanza presentado por la concejal (FG-FpV) María Eugenia Villarroel Sánchez sobre nepotismo, para que ningún funcionario de las futuras gestiones municipales puedan incorporar familiares al Estado municipal.

La votación sobre este proyecto, fue empate ya que los concejales Miguel Aninao y Alejandra Villagra apoyaron la iniciativa de Villarroel Sánchez, mientras que los concejales Marcela Linhardo, Diego Rudy y la presidenta del cuerpo María Eliza Lazzaretti, quien hizo uso del doble voto que es una facultad de la presidencia del cuerpo.

La iniciativa prohibía que los funcionarios con cargos político, Intendente, Secretarios, Concejales, Directores Generales, Directores y aquellos puestos políticos de importancia, puedan incorpora familiares a la administración pública.

“Al oficialismo no le interesa poder hacer cambios profundos y reales y eliminar algunas prácticas políticas que no debería existir.” manifestó Villarroel Sánchez y agregó que “está muy claro lo que pretende el oficialismo, seguir con viejas prácticas sin tener que dar explicaciones. Vinieron con la propuesta de cambio, de trasparecía y hasta ahora no lo han demostrado”.