Castillo asumió hoy como Subjefa de la Policía

(ADN).- La comisario general, Rosalba Castillo, asumió hoy como nueva Subjefa de la Policía de Río Negro. El acto se realizó en Viedma y fue presidido por el gobernador Alberto Weretilneck. Es la primera vez que una mujer ocupa un sitio de conducción en la fuerza de seguridad. Tendrá a su cargo la parte operativa de la seguridad.

“Este es un hecho trascendente que nos pone a la vanguardia a nivel nacional. No sé si hay alguna otra Policía del país que tenga esta característica” resaltó el gobernador, quien destacó la formación, preparación y trayectoria de la comisario general Beatriz Castillo, remarcando la importancia del hecho que “la mujer esté en un pleno de igualdad en los puestos de protagonismo del Gobierno de la Provincia”.



Weretilneck añadió que “este nombramiento significa que para estar en la Plana Mayor no hay que ser hombre, sino que hay igualdad de condiciones a partir de la formación y preparación para afrontar los nuevos desafíos de nuestra fuerza de seguridad”.

En ese sentido, explicó que “estamos generando los cambios que la Policía necesita a partir de la distintas realidades que se están viviendo. La problemática de violencia familiar, de género y el abuso infantil son más profundas que el delito común, por lo que la institución debe orientar su accionar a la prevención y castigo de estos delitos”.

Por su parte, la flamante Subjefa expresó: “Me sumo a una conducción que viene actuando desde hace años con principios y firmeza en la toma de decisiones y que busca constantemente mejorar la labor diaria de la institución”.

“Ser hoy la primera Subjefe de Policía y marcar un hito histórico en nuestra institución, y porque no en nuestro país, me hacen ver que la sociedad en su conjunto y los que tienen a su cargo a conducción política ha tenido el valor de las personas por encima del género. Esto es algo que no solo marca un cambio sino un crecimiento como sociedad”, agregó.

“Actualmente la institución policial tiene entre filas aproximadamente un 36% de mujeres. Hemos ido avanzando y el grupo masculino ha sabido compartir con nosotras el trabajo y la dedicación de cada día. Hoy comienza un nuevo desafío convencida que tanto la mujer como el hombre policía han trabajado, trabaja y trabajarán en el mismo nivel de responsabilidad”, sostuvo la Subjefa.

Castillo fue la primera mujer en incursionar en cargos de relevancia, ocupando en su momento la Jefatura de la Unidad Regional Tercera de San Carlos de Bariloche, para luego ser designada como Directora General de Recursos Humanos siendo también la primera en formar parte de la Plana Mayor Policial.

“Llevo una carrera de casi 31 años de servicio y he sabido sortear cada una de las purgas que la carrera provincial me ha impuesto y la sociedad en ese momento en cada lugar me exigió. En cada uno de los lugares en los que estuve me tocó un gran grupo de trabajo, de subalternos, oficiales y jefes muy responsables, muy estricto, que me enseñaron lo poco o lo mucho que sé y aprendí”, afirmó sobre el desafío que tiene por delante.