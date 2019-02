﻿Lo importante es el proyecto

(Por Rodolfo Cufré*).- A horas de la definición de las listas de candidatos para Gobernador, Vice y Legisladores en el espacio político que integro (JSRN), quiero expresar que más allá de los nombres de los dirigentes que en definitiva sean los responsables de integrar las respectivas boletas y atraer con su impronta a los electores rionegrinos el próximo 7 de abril, no debemos perder de vista que lo importante es sostener el proyecto político que la ciudadanía consagrara en el 2015 y que hoy pretendemos sea convalidada

Para que esto ocurra TODOS debemos poner nuestro granito de arena, los candidatos trabajando para mostrarle a sus comprovincianos sus condiciones y seducirlos para que los acompañen con su voto, también quienes aún hoy –como el suscripto- ejercemos un cargo legislativo o son funcionarios públicos de nuestro gobierno, para seguir mostrando todo lo buenos que ha hecho y seguirá haciendo el gobierno provincial.

Unicamente así, priorizando el trabajo en equipo y el objetivo del conjunto, lograremos presentarnos en sociedad como la mejor alternativa para seguir conduciendo los destinos de nuestra querida provincia, profundizando su desarrollo y el bienestar de todos sus habitantes de norte a sur y de este a oeste.

En nuestro espacio, por concepción filosófica y respeto de los principios de la Carta Orgánica no hay lugar para enojos, descontentos o egoísmos que nos nublen la vista.

Quienes integramos la lista de candidatos legisladores en el 2015 y en esta oportunidad no veremos nuestros nombres en ella, no debemos preguntar porque ahora NO estamos, así como en aquella oportunidad tampoco preguntamos porque SI estuvimos.

Somos parte de un equipo y …como en el fútbol, a la cancha entran solamente 11, los demás están disponibles para cuando se los necesite.

No tengo dudas que JSRN va a seguir siendo Gobierno después del 7 de abril, porque los rionegrinos saben que hemos cumplido con la palabra empeñada en el 2015 e hicimos, hacemos y seguiremos haciendo lo que se necesita para tener una provincia pujante, desarrollada e independiente del poder central de turno, al que se ha respetado desde lo institucional pero al que también se le han exigido condiciones que respondan a nuestros intereses regionales…No hay en nuestros objetivos espacios para grietas…Ni M ni K…RIONEGRINOS convencidos que con trabajo, gestión permanente y contacto directo con sus comprovincianos podremos entre todos seguir por este camino de respeto, convivencia pacífica con todos los sectores, desarrollo e integración de todas las regiones.

*legislador provincial JSRN