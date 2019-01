Vidal no desdobla y busca traccionar a Macri en octubre

La gobernadora María Eugenia Vidal tomó la decisión de terminar con la discusión sobre si se desdoblará o no la elección bonaerense de la nacional. Le comunicó al Gobierno nacional que no habrá desdoblamiento y que las elecciones irán unificadas.

El debate sobre la conveniencia de separar ambas elecciones venía provocando tensiones entre Vidal y el presidente Mauricio Macri, quien se mostraba reacio a la idea. También se encontraba en ese grupo el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En la gobernación aseguraron, en cambio, que se comenzó a destrabar la negociación con la Nación para recibir los 19 mil millones de pesos que Vidal reclamaba en compensación del Fondo del Conurbano.

La discusión entre Macri y Vidal por el desdoblamiento tuvo su último capítulo la semana pasada, cuando ambos se reunieron y conversaron del tema. Allí quedaron en esperar encuestas y otras mediciones de Jaime Durán Barba para continuar debatiendo en base a datos. No obstante, el debate continuaba por fuera de esa bilateral: intendentes de Cambiemos salían a pronunciarse a favor de desdoblar, ministros del propio gobierno de Macri pedían considerarlo, dirigentes de Cambiemos advertían sobre la mala imagen del presidente en el conurbano.

Según comentaron a Página/12 cerca de la gobernadora, fue Vidal la que decidió poner fin a las especulaciones. “La gobernadora decidió no desdoblar la elección provincial de la nacional. Y lo informó esta tarde al Gobierno nacional”, indicó un dirigente muy cercano.

¿Qué los llevó a dar por finalizado un debate que, hace días, dijeron que no se iba a definir hasta febrero o marzo? “Vidal no quiere que se vea como que estaba especulando”, indicaron. Luego dieron los motivos que saldrán los voceros del Gobierno bonaerense a presentar: “Porque no queremos que la gente vaya más veces a a votar, porque no nos parece cambiar las reglas de juego a poco de la elección. Y porque es más costoso. La decisión se tomó pensando en los bonaerenses. Pensando en ellos y sin especulación electoral”.

La decisión de Vidal ordena hacia adentro el espacio de Cambiemos. Los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) habían supeditado su decisión sobre la fecha electoral a lo que hiciera la gobernadora bonaerense, luego de que Macri les pidiera que unificaran. También el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se encamina a unificar las elecciones porteñas con las nacionales por primera vez desde la autonomía de la Ciudad.