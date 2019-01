Suma voces a favor un acuerdo entre Cristina y Massa

(ADN).- Desde hace unos meses circula en ámbitos políticos la idea de un acercamiento entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el líder del Frente Renovador Sergio Massa. Esa alquimia es alentada por varios dirigentes, incluido el jefe del PJ rionegrino, Martín Soria. Pero desde que comenzó 2019, lo que era un rumor, llegó a la tapa de los diarios. La Casa Rosada, alerta.

Ayer el intendente de Tigre, Julio Zamora, abogó por un acuerdo electoral entre ambos. El dato, publicado por el diario La Nación, no pasó desapercibido por quién fue el vocero.

¿Qué imaginan en el Instituto Patria y en Tigre? Cristina encabezaría la boleta a presidente y Massa a gobernador de la provincia de Buenos Aires, secundado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

Uno de los armadores de la idea es el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El dirigente peronista se alejó de Cristina y fue parte del Frente Renovador hasta haca unos meses. Y viene sosteniendo que no se puede excluir a la ex presidenta de un armado opositor. Pero en el massismo hay visiones contrarias. La diputada Graciela Camaño retrucó: “estamos armado una alternativa política distinta al pasado”.

En el Partido Justicialista hay cada vez más voces que se suman un armado amplio para derrotar a Macri. La mesa de acción política, que integra la diputada María Emilia Soria, está activa en ese objetivo y multiplica charlas con gobernadores e intendentes. Para dar el ejemplo de unidad, el presidente del partido, José Luis Gioja, firmó la paz con el gobernador de su provincia (San Juan) Sergio Uñac.

La semana pasada, el jefe del PJ de Río Negro, Martín Soria, se reunió con Cristina y Massa. El dirigente viene proclamando la unidad del justicialismo y todo el campo nacional y popular para ganarle al macrismo en octubre.

En las conversaciones, el rionegrino puso como ejemplo el armado que el Frente para la Victoria hizo en 2017 (y logró uno de los pocos triunfos del espacio), y el que logró para las elecciones del 7 de abril.

Massa y Cristina se entusiasmaron con un triunfo en Río Negro que aliente al resto de las provincias y la dirigencia nacional de seguir en el camino de la unidad.