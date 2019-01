Palmieri salió a bancar la reelección de Weretilneck

(ADN).- El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, aseguró que Alberto Weretilneck tiene avalada su candidatura. Alejandro Palmieri recordó que el gobernador sólo fue elegido una vez para ejercer el cargo, y que antes se hizo de la gestión producto de la muerte de Carlos Soria. Negó que sea una interpretación forzada y aseguró que quienes se oponen, temen una derrota.

Palmieri es el segundo dirigente importante del oficialismo que salió a respaldar fuerte la reelección. El único que hasta ahora había jugado una posición pública a favor, había sido el vicegobernador Pedro Pesatti. El resto de la dirigencia, brilla por su ausencia.

El legislador dialogó hoy con AM La Carretera y abordó varios temas. Sobre la reelección de Weretilneck, indicó: “hay algo real, y es que acá sufrimos la muerte de un gobernador”.

Y agregó: “Weretilnek no fue elegido para gobernador en esa oportunidad. Si hay interpretaciones forzadas? Pueden ser forzadas para los que se ven en desventaja, o para los que saben que enfrentarse a Alberto Weretilneck es tener la derrota asegurada en las elecciones”.

Palmieri asumió como propio el argumento oficial: “Está claro que la alternancia recíproca entre gobernador y su vice está vedada por la Constitución, pero en este caso no ocurrió por el lamentable suceso del 31 de diciembre de 2011, como fue la muerte de Carlos Soria. Weretilneck no se sucedió recíprocamente con Carlos Soria”. “Fue elegido como gobernador en el 2015. Por lo tanto, está avalada la posibilidad de su candidatura. Además, la gente, en la calle, esta más que contenta con que Alberto pueda ser candidato. Por lo tanto, no habrá un gobernador forzado, habrá un gobernador votado por los rionegrinos”, subrayó.

El legislador dijo también que lo “sorprendió que la municipalidad de Roca comunicara que este año no había espacio para la globa del CREAR en la Fiesta de la Manzana. Me genera una sensación de pena por los emprendedores de toda la provincia que esperan la fiesta para promocionar y vender sus productos. El Crear existe hace 18 años y siempre estuvo en la fiesta de la manzana. Aún en el 2011, cuando el Gringo estaba en plena campaña por la gobernación. Pero ahora se le vedó la presencia y para mi es una medida fuera de eje, porque la globa no es de Weretilneck ni del gobierno, sino de los emprendedores que quieren ofrecer sus productos. Estas son las cosas que, quienes estamos en la política, debemos entender que son bajezas, que este caso afectan a los emprendedores. Ojala se revise esta decisión. Ya nos negaron el acceso a una calle para que alumnos de un colegio secundario vayan a clases y luego se cambió esa decisión”.