Dina Huapi: Chamorro se va del PRO y busca cobijo en el FPV

El presidente del Concejo Deliberante de Dina Huapi, Félix Chamorro, anunció su candidatura para las próximas elecciones municipales. Destacó la gestión de Martín Soria a quien ve como el próximo gobernador y tuvo duras críticas hacia el PRO, el presidente Macri y el jefe comunal.

En el marco de un año electoral, Dina Huapi también deberá someterse a renovar autoridades. El diario El Cordillerano dialogó con el presidente del Concejo dinahuapense, Félix Chamorro sobre sus aspiraciones y su visión de la política.

– ¿Qué piensa del adelantamiento de las elecciones provinciales que propuso el gobernador Weretilneck?

Entiendo que adelanta los tiempos de la campaña y que es una estrategia acorde a sus necesidades. Para la ciudadanía es lo mismo votar en abril, septiembre u octubre, mientras se hagan separadas de otras elecciones, donde sí puede haber influencia de otra índole, como las presidenciales, por ejemplo.

– ¿Cree que Weretilneck puede ser gobernador una vez más?

La Constitución es clara y este es el segundo mandato del actual gobernador. Si bien todos sabemos que en su primer gobierno le tocó reemplazar a Carlos Soria, también es cierto que fue de candidato a vice, dentro del primer corte de la boleta. Hay que ser respetuoso de nuestras leyes.

– Y en el ámbito municipal, sucede algo similar. ¿Danilo Rojas puede ir por otro mandato?

Al igual que el caso anterior, brindo mi opinión sin ser abogado ni juez. Pero uno hace interpretaciones. Y en lo que respecta a Dina Huapi, el intendente sí podría ir por otro periodo porque la Carta Orgánica fue sancionada en 2013 y desde ahí en adelante, Rojas fue elegido solo una vez. Creo que en cuanto a este punto, nadie tiene dudas de que es así.

– Usted fue su compañero de fórmula en 2015. ¿Volvería a acompañarlo?

No. Y tampoco representaría al PRO. Yo me considero no solo un vecino de Dina Huapi, sino también un hijo de este pueblo. Confié en el espacio que me dio el PRO para trabajar en pos de mi comunidad, pero al igual que millones de argentinos, estoy desilusionado de la gestión del presidente Mauricio Macri y salvando las distancias, también de Danilo Rojas. De Macri ya es evidente que gobierna para un sector de la población, que es el más pudiente y que perjudica de manera permanente a la clase obrera, a los trabajadores. No es ésta la Argentina que soñamos, la que necesitaba un cambio. Mientras que en el caso de Dina Huapi, el contexto era otro. Necesitábamos un voto de confianza para consolidar un proyecto de gobierno, pero el jefe comunal continúa aprendiendo, como él mismo dice. No para de cometer errores y hasta le echa la culpa a los vecinos de su inacción o negligencia. Además, hay que recordar que todavía tiene que dar explicaciones en la Justicia sobre temas puntuales. Por eso digo que estoy muy desilusionado, pero eso no me va a frenar a seguir trabajando.

– ¿Trabajar con qué objetivo político?

Yo siempre dije que mi sueño es ser intendente y me siento apto y capacitado para serlo. Con la edad justa y un equipo preparado para sacar adelante a nuestra localidad. Por eso, este año voy a pelear por ser intendente de Dina Huapi, de mi pueblo. Para eso, hace tiempo que venimos trabajando con gente de acá, conocedora y trabajadora, en un proyecto de gobierno, en una plataforma, para que no se improvise más, como han hecho los dos intendentes que tuvimos.

– Pero si no va a ir con el PRO… ¿Con qué partido piensa postularse?

La herramienta no es lo que me preocupa. El dinahuapense vota personas, pero también es hora de que vote a un vecino, con un equipo y un proyecto. Y si ese proyecto puede tener un respaldo provincial, mejor todavía, para no estar solos. Pero hay que tener en claro que para mí está primero Dina Huapi, segundo Dina Huapi y tercero, Dina Huapi. La prioridad es clara. Pero no descartamos apoyar un proyecto provincial serio.

– ¿Podría ser candidato del FPV o de Juntos?

Eso no depende de mí. Nuestro equipo va a acompañar a quien tenga un proyecto de provincia serio y no a quien un día interprete una cosa y otro día, otra. Y que su plan incluya a Dina Huapi, para que podamos avanzar, cosa que casi no hemos logrado. Si alguno de los partidos más importantes decide acompañarnos, bienvenido sea. Pero queremos que se tenga en cuenta a Dina Huapi, con obras, gestiones e inversiones.

– ¿Qué piensa de Martín Soria?

Que es un excelente intendente, un ejemplo a copiar. Lo visualizo como el próximo gobernador. Uno va a General Roca y es increíble ver cómo ha crecido, cómo se ha embellecido, las obras que se realizan. Hasta en redes sociales uno ve como inauguran calles de asfalto, cordón cuneta o cloacas casi todos los meses. Eso necesita Dina Huapi, donde ni siquiera tenemos una sola calle pavimentada. Si Soria consigue ser gobernador y logra eso mismo en toda la provincia, sin dudas que será un gran avance para Río Negro.

– Hablaba de las carencias de Dina Huapi. ¿Qué cree que le falta y que usted podría hacer si es intendente?

Dina Huapi se convirtió en municipio hace diez años y no se ha hecho prácticamente nada de obra pública, más que lo que había cuando era una Comisión de Fomento. Nosotros creemos que no podemos seguir dependiendo en casi todo de Bariloche. Por eso, desde el Concejo sigo peleando por la ampliación del ejido que está frenada en la Legislatura. Eso nos va a permitir tener un vertedero propio, un cementerio, una planificación seria. Hasta con el Transporte Urbano de Pasajeros dependemos de Bariloche. Si bien es una línea interurbana, no somos los dinahuapenses los dueños del poder concedente. Energía eléctrica, basura, transporte, nuestros difuntos y gran parte de nuestro trabajo depende de Bariloche. Hay que seguir trabajando para ser más independientes, cosa que va a llevar mucho tiempo lograr, pero algún día hay que empezar.

– ¿Qué ideas tiene entonces?

Que mi pueblo crezca, que tengamos agua todo el año y sin problemas. Que podamos ir a despedir a nuestros seres queridos acá en Dina Huapi, tener más espacios recreativos, más servicios. Así como gracias al aval que dimos desde el Concejo para tener una estación de servicio, que podamos continuar teniendo nuestras propias cosas. ¡Una estación de servicio! A qué nivel hemos llegado de dependencia. Llegado el momento presentaremos nuestro equipo y nuestra plataforma, hoy lo importante es seguir trabajando en un plan serio y que garantice un crecimiento ordenado y austero para nuestro pueblo.