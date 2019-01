Descartan dos casos posibles de hantavirus en Río Negro

En Instituto Malbrán remitió ayer los resultados de las muestras de los dos hombres que se encontraban internados en Bariloche, confirmando que no tienen hantavirus. Y en las próximas horas llegarán los resultados de las muestras tomadas a la mujer de 38 años de El Bolsón que permanece internada en el nosocomio barilochense.



En tanto, el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Salud, Fabián Zgaib se reunieron con el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; los directores de los hospitales de El Bolsón y Bariloche, y demás autoridades locales y sanitarias de la región para tratar el tema.



La reunión permitió analizar las medidas implementadas en Río Negro ante el brote en Epuyén, Chubut; el trabajo que está realizando el personal de salud en relación a la prevención y la atención y llevar tranquilidad tanto a la comunidad l ocal como a los turistas, sobre el tratamiento que se está realizando.



Precauciones



– Si se va al campo, no se debe acampar cerca de matorrales o leña acumulada, ni con agua estancada.

– Si se va a cabañas o a refugios, deben abrirlas y ventilarlas por varias horas antes de instalarse.

– Limpiar con paños húmedos para no levantar residuos y no caminar por zonas sin huella humana, ya que pueden estar en contacto con excremento, orina o saliva del ratón.

– Se recuerda, que en caso de presentar fiebre alta, dolor de cabeza y del cuerpo, similares a una gripe o molestias gastrointestinales, se debe consultar al médico o recurrir al hospital o centro asistencial más cercano.

– Es importante remarcar que el período de incubación de la enfermedad puede llegar a ser de hasta 45 días luego de la exposición, con lo cual los síntomas pueden presentarse mucho después de la exposición al virus.