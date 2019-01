Críticas a Macri por no recibir a productores frutícolas

(ADN).- “Es una falta de respeto a las instituciones por parte de Macri por no invitar a la Federación ni a las Cámaras y en cambio recibió a un grupo de productores elegidos arbitrariamente sin respetar la institucionalidad, es evidente que el presidente no tiene el mínimo respeto por las instituciones”, cuestionaron el presidente del PJ Martín Soria y la senadora Magdalena Odarda al referirse a la decisión del presidente de la Nación de no recibir en Villa La Angostura a los representantes de las organizaciones de chacareros frutícola del Alto Valle y Medio Valle rionegrino.

A su vez, reafirmaron que “nosotros seguiremos insistiendo en fortalecer la fruticultura y a los productores”, según concluyeron en una reunión que mantuvieron ayer en el despacho del intendente municipal de General Roca.

En la oportunidad conversaron de la situación por la que atraviesa la fruticultura en la provincia y criticaron la actitud del presidente Mauricio Macri para con los productores frutícolas que no convocó a la Federación de Productores ni a las Cámaras.

Por otra parte y según se informó oficialmente, ambos dirigentes acordaron seguir construyendo el frente electoral provincial, sumando más sectores, partidos políticos, gremios, y organizaciones pymes empresarias.