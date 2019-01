Concejales de SAO piden retrotraer la tarifa de colectivos

(ADN).- Los concejales de San Antonio le pidieron al gobernador, Alberto Weretilneck, retrotraer la tarifa del colectivo que une la ciudad con Las Grutas y el Puerto. Desde hace unos días rige un aumento del 27%, a pesar del subsidio provincial.

Ayer, por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación dirigido al gobernador en el que le solicitan “deje sin efecto el incremento del boleto de la línea San Antonio Oeste–Las Grutas y retrotraiga las tarifas a los valores vigentes hasta el 17 de enero de 2019”.

El tramo SAO-Las Grutas pasó de costar 33, 94 a 43,10 pesos. Y de San Antonio al Puerto de San Antonio Este, pasó de 73,52 a 93,37 pesos.

Ante el desventajoso escenario, los ediles decidieron suspender una vez más el receso veraniego, y convocaron a una sesión extraordinaria.

En el debate de la iniciativa –único tema que figuró en el orden del día-, los concejales resolvieron modificar el texto original e incorporar un segundo artículo, en el que le plantean al sub Secretario de Transporte de la Provincia, “la urgente necesidad de convocar en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a las autoridades provinciales y al Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal “a fines de evaluar las alternativas para no trasladar el incremento de los costos a los usuarios de dicho servicio”.