Un conflicto en IPROSS, desnudó “aprietes” de un legislador

(ADN).- Un grupo de trabajadores de la delegación Bariloche del IPROSS denunciaron una serie de maltratos y abusos de poder. Llevaron el reclamo a la sede central, y pidieron una reunión con autoridades de la obra social para exponer la situación. Pero la queja produjo “aprietes” a los empleados. Hoy, se filtraron audios del legislador Alfredo Martín (JSRN): “vos tenés que jugar para el gobierno, no en contra del gobierno”.

La queja de los trabajadores es con la delegada local, Lorena Cerda, por su “favoritismo y constante desprecio hacia el personal en cuanto a su trabajo y capacidades”, además de medidas administrativas que afectan los ingresos como realizar “bajas de cargos sin previo aviso” motivadas, en algunos casos, por “cuestionar la vida personal” de los agentes.

Quien visibilizó el malestar, fue Sandra Urra, secretaria gremial de UPCN Bariloche.

Eso enojó a Martín, quien reaccionó en línea con el pensamiento del oficialismo, enfrentado al gremio que conduce Juan Carlos Sacalesi.

Urra afirmó -en diálogo con En Estos Días- que Cerda apartó a la subdelegada por subir una foto en su estado de WhatsApp de una comida con compañeros de trabajo por el Día del Empleado Público. “Le dijo que como había salido a comer con gente de UPCN, ya no le generaba confianza y por eso la desplazaba del cargo”, puntualizó, aclarando que “salió con sus compañeros de trabajo, entre los que hay muchos afiliados”.

La delegada aseveró que padeció personalmente “maltratos y burlas” y señaló que la delegada realiza permanentes observaciones sobre aspectos físicos y hasta sobre la orientación sexual del personal a cargo. Y no dudó en calificar la situación como “maltrato laboral y abuso de poder”. Y este lunes llevó el planteo a Viedma: “Con UPCN tuvimos una reunión en IPROSS, pero minimizan todo y dicen que es algo personal de nosotras con la Delegada”.

Luego denunció: “Los chicos tienen miedo de hablar. A uno de los contratados que firmó la nota, lo llamaron telefónicamente para que no se presente a trabajar porque lo iban a reubicar. Pero hoy nos dijeron oficialmente que el 31 de diciembre no le renuevan el contrato porque, supuestamente, su perfil no da con lo que necesitan”.



Los aprietes no terminaron allí. Hasta un legislador de Bariloche Juntos Somos Río Negro, muy cercano al Gobernador Alberto Weretilneck, maltrató a uno de los trabajadores que firmaron la nota gremial. Se trata de Alfredo Martín, quien le dijo al empleado que debía trabajar políticamente para el Gobierno y no para UPCN, y le explicó que no tenía derecho al reclamo porque tenía un “contrato”.

El legislador insultó al trabajador, y el caso ya es analizado en ámbitos gremiales.

Los audios

Hoy se filtraron los audios del legislador. El sitio DiarioLegislativo lo transcribió:

-“Sos un pibe que no entendés, vos no podés firmar un pedido por UPCN que está enfrentado a nosotros”

-“Un empleado que puso el área política no puede estar jugando a sindicalista”

-“Te lo expliqué 18 mil veces, viejo: vos tenés que jugar para el gobierno, no en contra del gobierno”

-“Seguís sin entender nada, no te quieren tomar en ninguna repartición porque sos un pibe problemático”

-“Lorena es la delegada, yo la quiero matar”

-“Alcoleas también habla mal de vos. Es compañero nuestro detoda la vida”

-“Lorena, más vieja que vos, con más recorrido que vos dice “con este pibe lo voy a cagar a Martín”, y vos fuiste el caballito justo: hiciste todo mal”

-“Tenés menos gracia y menos manejo que un jabalí muerto y un elefante en un bazar”

-“Vos no podés firmar nada en contra del gobierno”

-“Vos seguís con la cabeza quemada”

-“Rendiste bien, pero no significa que te van a renovar. Estás contratado, te dije “haceme quedar bien” y me hiciste quedar como el orto”

-“Ya sé que el Ipross funciona como el orto, yo soy el primero que lo dice”

-“¿Por qué razón firmaste con UPCN? Vos estás loco. Vos no podés firmar”