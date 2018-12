Scalesi: “Mucha gente esperaba el plan de lucha”

(ADN).- El secretario general de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, ratificó el plan de lucha impulsado por el gremio. Contó que no habrá marchas. Denunció aprietes del oficialismo a trabajadores. Aseguró que los aumentos salariales están por debajo de la inflación. Y blanqueó mensajes del gobernador cuando se inició la ruptura.

“La situación no da para más” sentenció Scalesi hoy en diálogo con Nada Personal en Radio Uno. “Mucha gente esperaba el plan de lucha” dijo, y explicó que “no vamos a marchar ni cortar el tránsito ni tocar el bombo ni pintar edificios públicos”, “hemos criticado eso de otros gremios, no lo vamos a hacer ahora”, agregó.

El mandamás de UPCN indicó que el plan de lucha, que incluye asambleas y un paro el martes próximo, se sustenta en los escasos aumentos salariales que han tenido los trabajadores públicos, “siempre detrás de la inflación”.

Scalesi calificó el último ofrecimiento como “inaceptable”, mucho más “en estos tiempos de crisis. El aumento es una burla”, sentenció.

En ese sentido se quejó que el bono de fin de año se pague en dos tramos -enero y febrero- porque pierde el sentido que tiene ese plus salarial. Tanto, que ningún municipio que otorgó un extra a sus empleados, lo paga en cuotas. También indicó que el incremento salarial del 15% -también desdoblado- no alcanza a cubrir (sumado a los aumentos de este año) la inflación 2018. Y remarcó que de la promesa de incorporar al básico los 3.500 pesos no remunerativos de diciembre, solo serán 1.500 fraccionados.

Scalesi calculó que en marzo, el aumento para los trabajadores será entre 600 y 1.500 pesos desde la categoría más baja a la más alta. “Este año los aumentos no superarán el 25%” aseguró el jefe gremial, en un país donde la inflación anual llegará (como mínimo) al 45%.

“Hay un pacto de convivencia con la otra organización sindical” denunció Scalesi, quien contó que “el gobierno toma las propuestas de UPCN y las lleva a la Función Pública como propias. El otro gremio no dice nada, acepta, y después sale a los medios a hablar de logros”.

El titular del sindicato reveló que la convivencia ATE-Gobierno generó situaciones violentas en la administración pública. “Están apretando a la gente que está con UPCN. El legislador Alfredo Martín amenazó a un trabajador del IPROSS”, ejemplificó. Y dijo que “vamos a defender a nuestros afiliados y a todos los trabajadores de los abusos de poder del gobierno”.

WhatsApp

“Si el gobernador tiene algo personal conmigo, que se la agarre conmigo, y no con los trabajadores” reclamó Scalesi, quien blanqueó un intercambio de mensajes con Alberto Weretilneck, al momento de la ruptura entre la UPCN y el Gobierno, después que el jefe sindical hiciera públicas sus críticas a la gestión y un posible acercamiento al PJ.

“Yo me voy, pero te llevo puesto a vos a unos cuántos más”. “Te fuiste muy rápido con Martín Soria”, escribió Weretilneck, según contó Scalesi.

Pero el mandamás sacó pecho: “el gremio va a seguir más allá de todo”, y aseguró que cierra el año con 15.603 afiliados.