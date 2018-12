Imputaron por abuso sexual a docente de Stefenelli

La fiscal Belén Calarco formuló cargos a un hombre de 46 años, docente de la Escuela 38 de Stefenelli, por los delitos de “abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación, reiterado en un número indeterminado de oportunidades -9 víctimas menores de trece años- dos en grado de tentativa”.

Según la acusación fiscal, “los hechos sucedieron mayoritariamente en el escenario del aula de 3° grado, cuando las menores se acercaban al escritorio del maestro a corregir tareas y éste aprovechaba esas oportunidades para realizar tocamientos por encima de la ropa. Así mismo se registraron abusos del mismo tipo en niñas que cursaban 2° grado. Algunos de los mismos ocurrieron este año, 2018, y otros en 2015”, explicó Calarco.

Como sustento probatorio la fiscalía presentó las actas de las denuncias penales realizadas por los progenitores de las menores, las copias de las certificados de nacimiento de cada una de las víctimas, los informes de las Cámaras Gesell ya realizadas. Como también las copias de los registros de actas aportadas por la Dirección de la Escuela 38 e informes suscriptos por las autoridades escolares. Además el acta de inspección ocular y fotográfica realizada en la institución por personal del Gabinete de Criminalística junto a la fiscal Calarco.

Por su parte, el defensor público penal Gustavo Viecens no presentó objeciones a la formulación de cargos, mientras que la querella adhirió a lo explicitado por la fiscalía. Además solicitó la prisión preventiva del sujeto y adelantó que buscará ampliar la calificación legal.

El juez de Garantías interviniente Gustavo Quelín escuchó la posición del Ministerio Público Fiscal. Es así que Calarco sostuvo que: “los hechos se han calificado en torno a las pruebas que ya se han realizado, esto es la Cámara Gesell a cada menor, y restan por concretar las pericias psicológicas y ahí evaluaremos si reformulamos los cargos. Pero hasta ahora es la que se ha verbalizado hoy”.

En relación a las medidas cautelares, Calarco detalló que: “hasta el día de la fecha el imputado viene cumpliendo con las medidas solicitadas, esto es: la prohibición de acercamiento y hostigamiento a 100 metros de distancia tanto de las víctimas, como de sus progenitores denunciantes y del establecimiento educativo involucrado. Además se presenta semanalmente en la Comisaría señalada y se le ha prohibido salir del país. No hemos tenido hasta el momento ninguna presentación de las familias acerca de que el señor no ha cumplido con lo señalado. Por todo ello es que no acompañamos el pedido de preventiva ya que no se dan ninguno de los dos riesgos procesales que establece el Código de Procedimiento. Más si esto cambiara, solicitaremos la prisión del sujeto”.

Finalmente, Quelín tuvo por formulados los cargos tal como lo hizo el Ministerio Público Fiscal y señaló que: “la prisión preventiva se dicta cuando se hayan señalado peligros procesales concretos, además la Fiscalía viene controlando las medidas cautelares que se me han solicitado y que en su momento he dictado. La querella por su parte no ha acreditado ningún peligro procesal”.