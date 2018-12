Felipe Solá pidió por la unidad del peronismo

El precandidato a presidente Felipe Solá, pidió la unidad del peronismo para conformar un frente único que derrote al macrismo el año que viene.. pidió acuerdos para tener la menor interna posible y rechazó el desdoblamiento electoral.

Solá presentó su libro “Peronismo, Pampa y Peligro” en la Fundación Centro de Altos Estudios de Pilar, donde destacó que la unidad “es un pedido que viene de abajo hacia arriba en el peronismo y de afuera también. La gente pide unidad política a la oposición porque está terriblemente golpeada”.

“Para el peronismo la unidad es una condición que hace a su nacimiento. Y ahora resulta que además de un mandato es un pedido de muchísima gente no peronista y a veces no politizada”, agregó el ex mandatario bonaerense.

Solá sostuvo que para tal fin, se deberán buscar los acuerdos entre todos los espacios. “Veo archipiélagos, pero hay que juntarlos en un continente. El método es conversar, dialogar, unir, tejer y que todos se sientan representados y después acordar”, a la vez que señaló que “en lo distrital, siempre las posibilidades de internas son más comunes y la gente no ve desunión porque haya interna, como pasa arriba”, pero igual sostuvo que en este ámbito “también deben imponerse los acuerdos”, porque “el que más acuerdos consigue más sólido llega”.