Con votos del PJ, frenaron la emergencia alimentaria

(ADN).- El gobierno de Viedma volvió a apelar a la alianza con el pichettismo para conformar mayoría en el Concejo Deliberante. Esta vez fue para frenar la declaración de la emergencia alimentaria que impulsa la CTEP juntos diferentes movimientos sociales, sindicales y políticos.

Los ediles de Cambiemos, Leandro Massaccesi, Genoveva Molinari y Paola Casadei, ni los del Frente para la Victoria, Silbana Cullumilla y Mario Francioni, no acompañaron la iniciativa que promovía declarar por dos años la emergencia, que sí contó con el respaldo del otro sector del FPV, el Socialismo y RIO, que componen Evelyn Rousiot, Diego Santos, Mariana Arregui y Facundo Montecino Odarda.

Tras la votación, hubieron fuertes reproches del público -que llegó masivamente al Concejo- a quienes rechazaron el proyecto.

Rousiot pidió el tratamiento sobre tablas de la declaración de emergencia alimentaria en Viedma. “Es una emergencia”, justificó la edil. “Hace dos meses que está presentado el expediente y queremos que tenga tratamiento”, reclamó.

A su turno, Montecino Odarda coincidió en que “es una emergencia y no podemos esperar tres meses a que volvamos a sesionar”. Sostuvo que “la emergencia va a perdurar mientras perdure el gobierno de Mauricio Macri”.

El tratamiento sobre tablas fue aprobado por unanimidad, aunque luego se negó la declaración.

Al momento de debatir la normativa, la máxima referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Lorena Alan, expuso que “es una urgencia. Tenemos 14 merenderos en Viedma”.

“La ordenanza plantea que los vecinos puedan ser asistidos por el Estado. Hoy no están siendo asistidos por el estado provincial ni municipal. La necesidad se está haciendo sentir cada vez más. A nuestros niños les damos lo que tenemos y no están siendo bien alimentados”, añadió.

“Quiero que se pongan en el lugar de las madres primeramente. Sé que no es fácil. Duele mucho. No queremos seguir teniendo comedores, sino que cada niño coma con su mamá y su papá. Ir al comedor no se disfruta”, expresó.