Bariloche:Pesatti abrió Congreso de diversidad sexual

Destacó Pesatti que “hace 35 años no hubiese sido posible reunirnos aquí, y si bien en la vida de una persona es mucho tiempo, en la vida de un país es muy poco”.



En cuanto a los objetivos de este encuentro, destacó que la integración debe ser el concepto organizador de todas las políticas públicas, y resaltó que “una política de inclusión social que no esté comprendida en un proceso de integración, no resuelve nada”.



Estuvieron presentes en el acto la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Marisa Nasimoff, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Nicolás Land, el secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Diulio Minieri, el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, el director General de Políticas Integrales de Diversidad Sexual, Diego Borisonik, y los legisladores Facundo López, Graciela Valdebenito, Silvia Paz y Mariana Domínguez.