“La tarjeta es un BigData para los trolls de Juntos”

(ADN).- “Vamos a denunciar la estrategia que hay detrás de este instrumento (Río Negro Compras), que no es otra cosa que buscar la manera legal de hacerse con los datos personales y privados de 70.000 trabajadores, más los pequeños comercios, datos que serán entregados al ejército de ‘trolls’ que ya tiene preparados el gobierno para la campaña”.

Así lo expresó el titula de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, en el acto de asunción de los Delegados, integrantes de Mesa Directiva y de Mesa Asesora de toda la provincia que se realizó el viernes en Viedma.

Scalesi habló de la coyuntura provincial de los salarios, de cómo “el gobierno cortó el diálogo con los más de 15.000 compañeros que conformamos este gremio” y destacó que “la novedad de la semana pasada la tarjeta ‘Río Negro Compras’ con la que el gobierno no solo admite que sus trabajadores no llegan a fin de mes con el salario, sino que no piensa en beneficiarlos, por el contrario, nosotros vamos a denunciar la estrategia que hay detrás de este instrumento, que no es otra cosa que buscar la manera legal de hacerse con los datos personales y privados de 70.000 trabajadores, más los pequeños comercios, datos que serán entregados al ejército de ‘trolls’ que ya tiene preparados el gobierno para la campaña”, reveló.

Además, Scalesi remarcó que “más allá del partido con el que cada uno comulga, la UPCN no hará lugar a ninguna bandera partidaria. La única bandera de nuestro sindicato es la de los trabajadores de la Administración Pública”.

El secretario general dijo que el gobierno puso este año en una encrucijada a los trabajadores, con un 15% y una cuota fija a fin de año, “ese es el aumento que hemos tenido y eso es lo que nos ha distanciado del gobierno actual de la provincia de Río Negro. Nosotros no cortamos el diálogo, nos cortaron ellos y nos quieren poner en la calle para que hagamos los desastres que hicieron otros, pero los trabajadores de esta Administración Pública somos más inteligentes, la vida nos enseñó otra cosa, que el sindicalismo no es sólo hacer medidas de fuerza que molestan al ciudadano que paga sus impuestos, sino que para eso ponemos el pellejo la conducción de UPCN, la Mesa Asesora y el cuerpo de delegados, que tenemos que estar al lado del trabajador sin mentiras, con la verdad que es como llegamos lejos”.