Reclamo de justicia por Rafael Nahuel en el recital de Waters

(ADN).- El recital en Argentina del ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, se convirtió un en reclamo de justicia por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, reivindicación a los pueblos originarios y un piquete anti macrista cuando el público entonó el hit que sonó en todas las canchas de fútbol.

Ayer, en el Estadio Único de La Plata, minutos antes que el músico británico se suba al escenario, actuó la banda neuquina Puel Kona, integrada por Lefxaru Nawel y sus hermanos Amaru y Nawel y Umawtufe Wenxu y Nacho Gentile, fu muy ovacionada.

“Cuidemos la naturaleza. Basta de megaminería, basta de fracking, basta de glifosato”, exigieron. “Venimos de Neuquén, del lof Newen Mapu. Hay más diez idiomas de pueblos originarios que están esperando ser escuchados y revitalizados, acérquense a sus orígenes, no renieguen”, pidieron.

Luego de interpretar varias canciones, hicieron un alto para denunciar que “se están diciendo muchas cosas que no son verdad, por eso agradecemos al señor Roger Waters el poder estar acá”, remarcaron. “Se tiene que saber que no queremos más muertos ni más presos, que no hay ninguna guerra por ganar sino un futuro por construir y se construye con memoria, verdad y justicia. Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, exigieron.

Más tarde, ya comenzada la presentación de Waters en el marco de su gira “Us+Them” donde hubo espacio para sus clásicos de Pink Floyd, recordó a la Madres de Plaza de Mayo, recordó a los soldados caídos en Malvinas y hizo una fuerte crítica al presidente de EEUU, Donald Trump.

Bajo el slogan “Resist” transcurrió todo el recital. La palabra estampada en las pantallas y en remeras que lucieron unos chicos. “Este es el final de la primera parte, enseguida volvemos con la resistencia”, anunció el músico y el público estalló: “Mauricio Macri la puta que te parió!”.