Nación le debe al INVAP casi 700 millones de pesos

(ADN).- Después de la polémica por el recorte de los contratos del estado nacional con el INVAP, lo que obligó a dar marcha atrás con el ajuste -o al menos eso anunció el jefe de Gabinente, Marcos Peña- se conoció un informe de la empresa rionegrina sobre la deuda que la administración central mantiene por trabajos realizados, y alcanza los 659 millones de pesos.

El INVAP entregó el jueves pasado en mano, al vicegobernador Pedro Pesatti, el informe solicitado por algunos legisladores de la oposición sobre diversos asuntos que hacen a la evolución de los proyectos y en torno a los cuales está trabajando la empresa.

En una detallada respuesta de tres fojas, que acercó al Parlamento el subgerente general de la empresa Carlos Montenegro, INVAP respondió cada uno de los los requerimientos formulados en el pedido de informes. En una primera parte, se detallan los 18 proyectos vinculados al Estado nacional que se encuentran en ejecución actualmente, y los 3 que se han suspendido.

Entre los primeros se encuentran:

– Dos proyectos contratados a través de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), que se detallan como Satélites SAOCOM 1, A/ B y Proyecto Satelital SABlA-MAR.

– Tres proyectos vinculados a la Fuerza Aérea Argentina: Modernización Sistemas de Radar W430-TPS43; Segunda Serie Radares 3D y Radar RAM 2.

– Un desarrollo para la Subsecretaría de Recursos Hídricos: RMAS – Proyecto Serie 10 Radares Meteorolégicos .

– Un Sistema para la Administración Nacional de la Aviación Civil / Sistema GBAS-SINAL

– Nueve proyectos con la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica): el Reactor CAREM; el Reactor RA-10; Convenio ALFA; Laboratorio LASIE; 5 centros de radioterapia (Rio Gallegos, Bariloche, CABA, Santa Rosa y Comodoro Rivadavia)

– Un proyecto para Argentina ARSAT S.A. vinculados a la televisión digital

– Un proyecto con Nucleoeléctrica Argentina S.A. para el Plan de Extensión de Vida de la central nuclear Embalse, ubicada al sur de la ciudad de Córdoba.

El informe indica que los proyectos actualmente suspendidos son el satélite ARSAT 3 (convenido con ARSAT SA), el satélite SARE (con la empresa VENG SA) y los SARA-UAV (contratados por el ministerio de Defensa de la Nación). Estos últimos se encuentran en proceso de reformulación de sus alcances, lo cual implicaría una readecuación de los contratos o, en su caso, la cancelación de los mismos. Las fechas de reducción/suspensión del ritmo de los trabajos fueron: Proy. SARE: mayo 2016, Proy. SARA-UAV: agosto 2017 y Proy. Arsat III: diciembre 2017.

La segunda parte del informe contabiliza y detalla la deuda del Estado nacional con la firma rionegrina, que es de algo más de 659 millones de pesos y se constituye por un monto de 511 millones ya vencidos y 148 por vencer.

La empresa también indica que el Estado nacional no mantiene deuda con INVAP en materia salarial, atento a que los salarios del personal se sustentan con el producido de los negocios de la firma rionegrina. Agrega el informe presentado que a la fecha no se mantienen atrasos por salarios, aunque en ciertos periodos, por razones estrictamente financieras, debieron abonarse en dos cuotas, generalmente y en particular para el personal no gerencial, dentro del plazo legal.

Además, sostiene el documento presentado por INVAP, por los contratos que están en revisión mencionados anteriormente, se mantienen conversaciones con los comitentes para hacer un seguimiento de distintas alternativas que permitan establecer cuál es el nuevo alcance pretendido, qué previsión de presupuesto podría lograrse y con qué cronograma de inversiones.

Finalmente, se describe el estado actual de los proyectos de los que se requiere información detallada:

1- Proyecto reactor CAREM: continúan las tareas de ingeniería de detalle de los principales sistemas de seguridad del reactor. Se avanza en la fabricación del segundo sistema de protección y su instrumentación neutrónica.

2- Proyecto SAOCOM 1A/1B: El SAOCOM 1A ha sido lanzado con total éxito el pasado 7 de octubre, transformándose en un nuevo hito para nuestro país. Respecto al SAOCOM 1B, se continúa trabajando en la etapa final de fabricación e integración.

3- Proyecto Lanzador Tronador ll: se ha finalizado en junio de 2017.

4- Proyecto SARE: actualmente suspendido.

5- Proyecto ARSAT 3: actualmente suspendido.

6- Proyecto SABIA-MAR: se está completando la ingeniería y las compras especificas a fin de

dar inicio a la fabricación de sus partes y componentes principales.

7- Proyectos correspondientes al Plan de Radarización:

*Serie 6 Radares 3D: los mismos se encuentran fabricados y solo resta la instalación y puesta en marcha de los últimos dos.

*Serie 6 Radares 3D: se continúa con la fabricación de la serie a un ritmo de un radar por año, estimándose su finalización para el 2023.

*Radar RAM 2: se ha finalizado su fabricación y ya se encuentra entregado al cliente listo para su operación.

*Modernización TPS 43: se ha finalizado la misma y ya se ha entregado al cliente.

*Serie 10 Radares Meteorológicos: se ha finalizado la etapa de construcción y se estima la entrega final de los tres últimos para fines de este año.

*SARA: actualmente suspendido.