Multa al Patagonia por transgredir la Ley de Colas

(ADN).- La Justicia hizo lugar al amparo del legislador Nicolás Rochás y el Banco Patagonia deberá pagar 80 mil pesos por transgredir la Ley de Colas, que multa a la entidad si pasaran 30 minutos sin que los clientes sean atendidos una vez ingresados a la entidad. El dinero irá a Rentas Generales de la Provincia.

Hace unos meses, Rochás fue al Banco a realizar un trámite y, finalizado el tiempo de espera, fue a buscar el libro de quejas, que no estaba a disposición, y ante el reclamo, el gerente tuvo que buscarlo para que pudiera ser volcada la queja.

Ese día, aseguró el legislador, “hubieron unos 50 reclamos iguales pero solo el mio prosperó”, atribuyendo esa razón al “seguimiento” que hizo del trámite y la presentación en Defensa al Consumidor.

Rochás denunció que “a la gente que también se quejó, el Banco le hizo poner como razón de su asistencia que iba a sacar plata de su cuenta sueldo para pagar el alquiler, una trampa, porque en ese caso quedan exentos de la Ley de Colas y también de los multas”.

Después de varios meses, llegó la multa de Defensa al Consumidor, pero el Banco no pagó.

“Fui a la Justicia, que demoró mucho, y ahora salió la sentencia y obligan al Banco a pagar”, explicó el legislador. La resolución es del Tribunal Civil integrado por Ariel Gallinger -voto rector-, Sandra Filipuzzi de Vázquez y María Lujan Ignazi.

“El sistema de multas es engorroso, y no hay voluntad política del gobierno para ejercer el poder de policía”, se quejó. “La multa no la voy a cobrar yo, sino que va a Rentas Generales, va en beneficio del Estado provincial, pero el gobierno no hace mucho para cobrar las multas aún, en su perjuicio y el de los usuarios”, agregó.

El legislador evaluó que “al Banco le sale más barato maltratar al usuario que contratar nuevos empleados para dar respuesta a la gente”.