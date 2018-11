La oposición pone el ojo en los Feedlot y pide informes

(ADN).- El desarrollo de los Feedlot en Río Negro preocupa al Frente para la Victoria y por eso impulsa un pedido de informes. Los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas buscan conocer cuáles son los controles y quiénes son los propietarios o titulares de estas compañías.

Hace un tiempo el FPV denunció al ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín, por abuso de autoridad e incompatibilidad de deberes de funcionario público, a partir de las acusaciones del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, quien -en tiempos de conflicto por la barrera sanitaria norte- dijo que la resistencia de Río Negro no era sanitaria sino por “intereses de funcionarios”, apuntando directamente contra el ex funcionario de ser socio de un emprendimiento ganadero.

El pedido de informes busca develar cuántas son las empresas de Feedlot que se han instalado en la provincia, y que han prosperado “a la sombra de un gobierno que al parecer favorecía algunos de manera muy especial”.

Rochas advirtió que se trata de un pedido del cual “hace tiempo se esperaban respuestas. Las mismas respuestas que no fueron dadas vergonzosamente por la Justicia cuando denunciamos al entonces ministro Marcelo Martín” dijo, y agregó que “hoy volvemos a indagar porque no nos olvidamos de aquellos temas que quedan pendientes y de las respuestas que adeudan a la ciudadanía”.

Por su parte Ramos Mejía aseguró que “es imprescindible saber qué es lo que hizo la autoridad de aplicación; quiénes fueron autoridad y quiénes fueron los ministros de distintas áreas que en transcurso de los años pudieron estar enriqueciéndose”. Y cerró: “ojalá esta vez respondan a este nuevo pedido de informes, para echar luz de una vez por todas a estos temas”.

Las sospechas de la oposición no quedan en Martín, y esperan certezas para avanzar en denuncias contra otros funcionarios y legisladores.