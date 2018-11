La legislatura no tratará el proyecto de corte de agua

(ADN).- El proyecto del Ejecutivo que previa cortes en el suministro de agua potable para consumidores morosos finalmente no será tratado por la Legislatura provincial, ya que si bien la iniciativa tuvo su análisis ayer en la Comisión de Planificación fue girada luego a la Comisión de Hídricos, que no tiene previsto reunirse y por ende el proyecto no cuenta con estado parlamentario y no se incorpora en el orden del día del viernes.

En realidad el oficialismo “abandonó el proyecto” luego de percibir las reacciones en contrario que se generaron y además porque con total desconocimiento no se tuvo en cuenta que existe una ley que prohíbe el corte de servicios por deudas en casas de familias y sectores vulnerables.

Desde el gobierno se reconoció que este proyecto además de ser inapropiado es “extemporáneo” y que irrita al usuario en tiempos de sensibilidad social.

Al tratar de restarle trascendencia al tema, una fuente explicó a ADN que en realidad sólo se quería establecer un sistema de notificación de morosidad por correo electrónico, un procedimiento que pretende salvar los inconvenientes que hoy tienen los empleados de ARSA en las visitas domiciliarias, donde incluso ven dificultadas las tareas de lecturas de medidores.

Tampoco el servicio de internet pareciera propicio para salvar este inconveniente ya que es un sistema aún no universalizado, pero que sería adecuado para empresas y grandes consumidores.

Por otro lado esta Agencia pudo conocer que el nivel de cobrabilidad de las facturas de la empresa rionegrina es del orden del 80 por ciento.