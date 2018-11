Goinhex: “Rochás redactó la ley de disponibilidad”

(ADN).- El ex secretario General de la Gobernación, Julián Goinhex, salió a diferenciar al ex gobernador Carlos Soria del actual intendente, su hijo, Martín Soria. Enrolado en el Peronismo Federal, valoró la figura de Miguel Pichetto, hizo una fuerte crítica al kirchnerismo y a Magdalena Odarda. Ponderó al gobernador Alberto Weretilneck. Y culpó al ex secretario Legal, Nicolás Rochás, de redactar la ley de disponibilidad.

Sobreseido en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público (por la contratación directa de viajes en avión para el gobernador), el ex funcionario se transformó en un vocero de los “gringo boys”, ese grupo de dirigentes que llegó con Carlos Soria desde Roca: Juan Huentelaf, Erica Acosta y Alejandro Palmieri entre otros.

Hoy, realizó un raid mediático por diferentes radios en toda la provincia, promocionando la “grieta” entre los Soria, y criticando la alineación política del jefe del PJ al kirchnerismo.

Así, Goinhex se sumó a la prédica del Peronismo Federal. Hace unos días el legislador Ariel Rivero también se opuso a una fórmula Soria-Odarda y cuestionó a Unidad Ciudadana.

“Con el gringo trabajé codo a codo desde el 98” aseguró hoy en diálogo con Nacional Viedma, y recordó que “tuvimos un camino arduo hacia la gobernación contra el radicalismo y el kisrcherismo”. En ese sentido subrayó que “si no hubiera existido el MARA, en 2003 el gringo hubiera sido gobernador”.

En aquella elección, Soria perdió por 6 mil votos contra Miguel Saiz (UCR) y Eduardo Rosso obtuvo alrededor de 10 mil sufragios.

Pero Goinhex fue más allá y se metió en el tema más polémico de la gestión Soria: la ley de disponibilidad. “Rochás la redactó. Era el asesor de Martín”, puntualizó. Y agregó: “había integrantes periféricos de la mesa chica que traducían todo en leyes, no sabían construir política de otra manera”.

El ex funcionario explicó: “la idea era revisar cómo funcionaba el Estado y cuántas personas trabajaban en realidad” dijo sobre la polémica iniciativa. Pero aclaró que “había instrumentos como la Función Pública, no hacía falta una ley. Estuve en desacuerdo, por que lo podría haber resulto la política”.

“Después de la muerte de Soria no hubo consolidación del proyecto”, dijo. “Alberto (Weretilneck) asumió en una coyuntura muy difícil” justificó.

Y reveló: “fundar un partido provincial siempre estuvo sobrevolando en la cabeza de todos nosotros, siempre vimos con desconfianza al kirchnerismo y queríamos hacer algo provincial, como el MPN. Desde lo partidario lo de Juntos es una buena idea”, aseveró.

Goinhex manifestó que “el peronismo de Río Negro está apartado por el kirchnerismo” y evaluó: “no le veo razón estar encolumnado en el proyecto de Cristina Kirchner”. Por eso, confirmó que los ex funcionarios del gringo “estamos cerca del Peronismo Federal”.

Y para abonar aún más la teoría sobre una confluencia del peronismo federal con Juntos, disparó: “Weretilneck es muy cercano a (Sergio) Massa, y siempre se referenció en la gestión de Tigre”. El ex intendente llagará de la mano de Pichetto y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti a Bariloche a fines de mes o principio de diciembre.

En ese sector aseguran que es la ventana de tiempo que tiene Martín Soria para definir su rumbo político, o ese escenario estará integrado por el gobernador rionegrino.

“Pichetto y Soria compartieron mucho, y tenían un pensamiento de desarrollo similar para la provincia” afirmó Goinhex. “Por eso no puedo estar en un espacio donde esté Odarda, es una amparista serial y una impedidora de desarrollo”.

Y cerró: “el senador Miguel Pichetto es un gran dirigente e hizo mucho por Río Negro, y creo que su gestión debe ser valorada como corresponde”.