G-20: “Macri no se va a plantar como Néstor ante Bush”

(ADN).- La diputada nacional María Emilia Soria criticó al presidente Mauricio Macri por “poner la casa” para que se desarrolle el G-20 sin tener una postura sobre la política internacional. También ponderó la “unidad” del PJ para sumar sitios en el Consejo de la Magistratura, y dijo que Cristina “puso primera” de cara al 2019.

En declaraciones a C5N, la dirigente del Frente para la Victoria criticó que hasta el momento no se conozcan los ejes que va a desarrollar Mauricio Macri en la cumbre del G-20. “No sabemos cual va a ser la postura en política internacional y el proteccionismo que aplican las principales potencias”, apuntó.

Y sentenció: “No hay confianza internacional en Macri, esto es poner la casa para que vengan otros”.

Soria aseguró que “los brotes verdes no van a llegar, Macri ha perdido toda legitimidad y provincias como Río Negro vuelven tomar deuda. No hay obra pública y el Estado está absolutamente ausente”. En ese marco, aclaró que Macri no se “va a plantar” como lo hizo en su momento el ex presidente Néstor Kirchner con el ex mandatario norteamericano George Bush.

Consultada sobre la unidad en la oposición, la diputada destacó lo logrado en el Consejo de la Magistratura. “Al fin algunos están entendiendo de que se trata la unidad. Tarde, pero oportuno”, dijo.

Y valoró la participación de Cristina Fernández de Kirchner en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico. “Puso primera”, aseveró.