Como Cavallo, a Urtubey no le alcanza su sueldo

(ADN).- En el año 1994, y el entonces superministro Domigo Cavallo, en un sincericidio televisivo, admitió que necesitaba 10.000 pesos por mes para vivir, lo que generó una fuerte polémica porque, por ejemplo, la jubilación mínima era de 150 pesos. Hoy, emulando a “Mingo”, el gobernador Juan Manuel Urtubey aseguró que su sueldo -de 114.595 pesos- no le alcanza.

Los 10 mil pesos de Cavallo -en plena convertibilidad- eran 10 mil dólares (hoy sería unos 370 mil pesos), una cifra muy superior a lo que cobra Urtubey. Sin embargo, la diferencia salarial del gobernador de Salta con la jubilación mínima (8.637 pesos) sigue siendo abismal.

Urtubey aseguró que su sueldo como gobernador no le alcanza y que “afortunadamente” tiene ingresos de la actividad agropecuaria. “La vamos peleando”, sostuvo.

En declaraciones a LN+, ante la consulta periodística sobre si le alcanza el salario en esta crisis económica, la inflación creciente y el aumento incesante de los alimentos, indicó: “el sueldo de gobernador, no”, pero enseguida aclaró que “afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando”, agregó.