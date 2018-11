Aguiar comenzó a cumplir con la sentencia judicial

(ADN).- El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, comenzó a cumplir las horas de trabajo comunitario que le impuso la Justicia en una escuela de Contralmirante Cordero. Limpió un patio con un rastrillo y preparó la merienda para los chicos en una cocina.

Aguiar comenzó a cumplir con la disposición de la justicia tras aceptar el juicio a prueba donde le impusieron 50 horas de trabajo, de las cuales la mitad las debe cumplir en la Escuela 135 de esa localidad, y el resto en la Secretaría de Género de la CTA, por los disturbios en esa ciudad en medio de una protesta gremial.

“La vida y la Justicia adicta al poder me vuelven a dar una gran oportunidad en este camino de militancia y es la de poder compartir algunas jornadas de trabajo junto a nuestras compañeras porteras de escuela. Como para no perder de vista, ni olvidar jamás las tareas y los esfuerzos cotidianos que realizan quienes representamos. El Sindicato no se gestiona desde un despacho, sino desde todos los sectores y a la par de los trabajadores”, publicó el dirigente gremial en su cuenta de Facebook.

“Siempre tome la persecución y los supuestos castigos de la justicia, como importantes experiencias de vida. La cárcel me permitió conocer por lo que tienen que pasar los pobres que son los únicos que van presos en esta provincia y el país. Y Ahora estas jornadas de trabajo junto a porteras de escuela me sirven para no perder contacto con la realidad y conocer los esfuerzos cotidianos que realizan los trabajadores a quienes representamos”, dijo Aguiar al portal TodoRoca.