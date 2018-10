(ADN).- “La gente quiere laburar, las chicas todas quieren hacer algo porque necesitan comer. Los nenes necesitan alimentos, frutas, yogur, agua, están comiendo de la basura, están comiendo veneno”.

Claudia Cayunao es la referente de las casi 200 familias que asisten al basural de Bariloche a buscar comida. Encabezó un pedido ante el Municipio ante la desesperación de decenas de familias a las que les faltan alimentos. Fueron a tocarle la puerta del despacho del intendente Gustavo Gennuso para solicitar ayuda.

Mujeres con niños y padres de familia que comen en el vertedero decidieron dirigirse al Centro Cívico porque la realidad es cada vez más cruda y la ayuda nunca llega. Cayunao explicó que fueron a reclamar las “tarjetas para comprar alimentos que habían prometido y nunca llegaron. La gente vio que siguen mintiendo así que decidieron bajar para ver al intendente” explicó a Radio Seis.

“Están cansados de que les mientan. La gente del vertedero no es de hablar, no es de hacer problemas”, dijo. “Habían entregado una tarjeta para la gente del vertedero, como una emergencia, pero es mentira porque yo estoy trabajando con 50 familias y nadie recibió esa tarjeta”, aseguró.

Pero fue más allá: “La gente quiere laburar, las chicas todas quieren hacer algo porque necesitan comer. Los nenes necesitan alimentos, frutas, yogur, agua, están comiendo de la basura, están comiendo veneno, no sé que parte no entienden. Les llevamos fotos y certificados por desnutrición e intoxicación. Les dije que no damos mas con esto. Es la realidad que estamos viviendo hoy en Bariloche”, lamentó.

Según mencionó Cayunao, Gennuso les prometió que en dos semanas evaluarán un plan de microemprendimientos “para generar trabajo nosotros, como una cooperativa”.

Una de las mujeres que asiste al vertedero relató que “hay gente que saca de los hoteles, de los restaurantes, lo lavan y lo meten a la olla” y “cuando llega el camión con basura de los supermercados, ese es el camión donde sale la pelea porque termina gente peleándose, pobres con pobres, por un poco de pan, de carne, de fruta. Se agarran a las trompadas mal”.

“No podemos estar así, tiene que haber trabajo, salida laboral para toda esta gente. Hoy es la última oportunidad”, advirtió.