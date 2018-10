(ADN).- “La gente no puede pagar las tarifas”. Contundente. La frase de la Defensora del Pueblo de Río Negro evidenció una situación que calificó de “desesperante” fundamentalmente para los sectores más vulnerables que, además de pagar servicios, debe afrontar los incrementos del costo de vida como alimentos, vestimenta y vivienda.

Adriana Santagati expuso una dura realidad. “Tenemos cada vez más reclamos” dijo hoy en el programa Nada Personal en Radio Uno, y contó que “hay gente que tiene sueldos de 11.000 pesos y le llegan boletas de 5.000”. “Es confiscatorio”, sentenció.

La Defensora recordó que un fallo de la Corte Suprema obliga a tener en cuenta -en los aumentos de tarifas- los conceptos de progresividad, razonabilidad y no confiscatorio.

“El problema es el desfasaje económico, no se corresponden las tarifas con el aumento de los salarios”, indicó Santagati, y advirtió que “también hay que ir al supermercado”. La Defensora se quejó por “la dolarización de las tarifas que genera aumentos exponenciales”.

Y remarcó: “que esto (lo que ocurrió ayer) no empañe la cosa de fondo. La marcha atrás no puede distraernos del debate central que es el valor de boca de pozo, que corresponde al 50% del valor de la factura”. En ese contexto preguntó: quien fija el precio?. No hay transparencia en ese proceso”, denunció.

Santagati alertó que “la última disposición del gobierno nacional no solo aumentó la tarifa, sino que bajó los topes al acceso a la tarifa social -prácticamente los elimina- y puso fin a la bonificación por ahorro”.