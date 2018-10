“Intentan correrme de la política y ponerme tras las rejas”

(ADN).- El legislador Javier Iud negó tener vinculación con el hecho de corrupción de menores por el que está siendo investigado. Descartó ampararse en sus fueros y aseguró que está en juego su honorabilidad. Y apuntó a un ataque de un sector político al que acusó de “comprar” el testimonio de una joven.

“Soy un hombre público hace muchos años, y nunca me imaginé que iba a vivir situaciones de este tipo, ni que la política podía pasar ciertos límites” dijo en diálogo con el programa Nada Personal en Radio Uno. “Nunca pensé que se podían utilizar métodos tan basura” agregó, “que se puede aprovechar de la situación de vulnerabilidad de una joven para estas cosas”.

Para el legislador, “esto habla de la perversión que existe en nuestra sociedad y pega en la política”. Por eso calificó esta acusación como “un hecho político que tiene un impacto importante”. Y aseguró: “acá hay cuestiones personales, hay gente que tiene odios personales”.

El legislador aseveró que “primero voy a trabajar para desincriminarme, después, para logramos identificar a quienes están detrás de esto, y veremos que son quienes están vinculados a una vida oscura, porque sólo a degenerados hijos de puta se les puede ocurrir hacer una cosa de éstas”.

Abonando la idea del ataque político, Iud se preguntó: “a quién le sirve esto?”, “seguramente a quienes quieren correr de la escena política al intendente y al legislador del partido que gobierna San Antonio desde hace mucho tiempo”, “a quien no pudo ganarnos”.

Y sentenció: “esto es el intento de correrme de la política y ponerme detrás de las rejas”.

Apuntando a sus adversarios, Iud alertó: “qué pueden ser capaces de hacer con el poder en la mano quienes en las sombras pueden inventar esto… hasta dónde podrían llegar?”. “He hablado con diferentes dirigentes, incluso de la oposición, y le dije: si compran a una chica para terminar con la carrera de dos políticos, cuidensé!”.

En otro tramo de la entrevista dijo: “yo me pongo del lado de la chica, pobre piba, está en situación vulnerable… que la sometan a semejante barbaridad, que la induzcan a poner el dedo sobre dos personas que no conoce, con quienes no tuvo ni un diálogo”.

“En San Antonio me conocen todos, es imposible que yo pueda tener una doble vida. No puedo ser un tipo de día y otro de noche”, remarcó.

Iud contó: “me he despojado de todo privilegio por el cargo que tengo (fueros), me puse a disposición de la Justicia, y cuando me enteré de la acusación, fui a ver a la Fiscal para que se esclarezca el caso. Los beneficios parlamentarios son para la función, no para este caso. Acá me acusan de pagar para tener sexo con una menor”.

Y evaluó que “la cuestión política me tiene sin cuidado, pasó a un segundo plano. Tengo que salvar mi honorabilidad”, concluyó.