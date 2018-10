Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Argentina, aseguró que el mercado ya no le cree al presidente Mauricio Macri. “El gradualismo es lindo al principio. Pero luego se pone tan gradual que después no se avanza más para nada y un día el mercado dijo no te creo más”, señaló el ejecutivo.

“El mercado dio una buena demostración en abril. Fue todo bastante organizado para que pasara eso. El dólar estaba a $20 y todos sabían que estaba atrasado y, en ese momento, le pusieron un impuesto a los extranjeros que habían comprado Lebac. Y los extranjeros salieron de las Lebac. Tal fue el shock de esos USD 7.000 millones que salieron que el Banco Central en vez de darse cuenta de que estaba cambiando todo compró con dólares genuinos de reservas toda esa plata que salía manteniendo a $20 o $21. Y a los pocos días se fue a $25 o $27 . Y el que salió, volvió. Esas cosas son un poco ingenuas. Tenemos que ser menos ingenuos y el mercado es el mercado. Así es el mundo”, explicó el directivo.

Rattazzi también se refirió a la inflación actual, a la que comparó con una droga. “Cuando emitís, creás un sentido de riqueza que es como crear una droga. Creás euforia, hacés circular más plata y es falsa plata”, señaló.

En declaraciones al canal LN+, el directivo de Fiat también criticó las altas tasas de interés, a las que calificó de “absurdas”, y consideró que deberían ubicarse entre 47% y 48% —más cercanas a la inflación prevista— en lugar de estar en niveles del 70%. Pero que no se baja porque el Gobierno tiene miedo a que pueda subir el dólar.

“El país, un poco, ha aceptado que el dólar vale $40. Entonces mantenerlo a $37 tiene el costo de esta tasa. Habría que aflojar un poquito y que el dólar vaya a $40 y que pueda estabilizarse bastante y pueda girar la inflación para abajo”, aseguró Ratazzi, quien advirtió que es la primera vez que ante la suba del dólar no hubo un traspaso inmediato a los precios minoristas.

“Tenemos que separar el dólar de lo que es el costo de vida, porque si no terminamos siempre atrasando el dólar porque con eso anda mejor. Atrasar el dólar quiere decir que para un mismo trabajo terminamos teniendo un costo laboral para las empresas que es el doble o el triple de nuestros competidores, como México o Brasil”, concluyó.

Publicado por Infobae