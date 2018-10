Críticas a los “peronistas”que votarán el Presupuesto

(ADN).- “Quienes acompañen este Presupuesto entreguista estarán incumpliendo el mandato popular por el que fueron elegidos”. De esta manera, el diputado nacional Martín Doñate (FPV-PJ) se refirió a los “peronistas” que acompañarán el proyecto que el gobierno nacional envió al Congreso. Lo hizo ayer, en Bariloche, donde mantuvo encuentros con representantes sindicales de la CTA, productores hortícolas y jubilados agrupados en el colectivo “El Abuelazo Bariloche”.

Doñate se reunió con los con representantes sindicales de la CTA rionegrina para debatir allí -junto a la Senadora Nacional Magdalena Odarda y sus compañeras de banca María Emilia Soria y Silvia Horne- el impacto y las consecuencias negativas que le provocará a la provincia de Río Negro el presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

El diputado aseguró que no votará el Presupuesto 2019 y manifestó a los presentes que: “quienes acompañen este presupuesto entreguista estarán incumpliendo el mandato popular por el que fueron elegidos. No es posible que haya representantes del pueblo que se hagan llamar ‘peronistas’, y no hacen otra cosa más que acompañar políticas y decisiones que van en desmedro de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica de nuestro país”.

En el marco del intercambio con los representantes de los trabajadores, el diputado nacional rionegrino insistió en que: “tengo muy presente la plataforma política por la que fui electo en 2015. He sido coherente y me he ceñido a ella en cada una de mis propuestas y posicionamientos políticos en el Congreso Nacional. Entiendo que ese es mi compromiso con el pueblo que votó para que los represente”.

Del encuentro participaron también legisladores provinciales y concejales de la ciudad de Bariloche pertenecientes al bloque del Frente Para la Victoria.

El dirigente de Unidad Ciudadana también fue recibido por productores hortícolas de la Cooperativa Carlos Zapata, representantes del Movimiento de Cooperativas Agropecuarias. En el encuentro los productores manifestaron las enormes dificultades que hoy atraviesan como consecuencia de la gran retracción económica producto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional y Provincial.

En este sentido, Doñate manifestó y desarrolló a los presentes su propuesta de poner en marcha un “Plan Provincial Agropecuario” complementado con la creación de un Ministerio de la Comercialización que administre , promueva y provea de nuestros productos a toda la Argentina y el mundo.

Además, el legislador nacional asistió a un encuentro con el colectivo “El Abuelazo Bariloche” que congrega a referentes de Centros de Jubilados. Recibió allí más de mil firmas que piden el tratamiento urgente del proyecto de su autoría que busca convertir en Ley Nacional el derecho de bonificación por zona austral que otorga un plus de 40% para jubilados y pensionados patagónicos.

Doñate agradeció a los presentes por el acompañamiento y les expresó su voluntad de seguir trabajando incansablemente desde su banca para que no se retroceda en los derechos adquiridos por los rionegrinos y de los patagónicos en general.

El diputado estuvo acompañado en los tres encuentros por el legislador provincial Elvin Williams y la presidenta del bloque de concejales del FPV Bariloche, Ana Marks.