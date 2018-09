“Trabajamos en equipo, nadie comanda a nadie”

(ADN).- El coordinador del Ministerio del Interior en Río Negro, Juan Martín, aseguró que en la coalición Cambiemos “se trabaja en equipo”. Así, le respondió a la diputada Lorena Matzen quien aseguró que será el radicalismo quien conduzca el proceso político en la provincia. El dirigente del PRO también descartó una alianza con JSRN e indicó que “los acuerdos locales se arreglan con los intendentes”.

Martín -en diálogo con el programa Nada Personal de Radio Uno- descartó acuerdos locales de Cambiemos con Juntos, como había planteado Matzen, y ejemplificó que en San Antonio Oeste (un caso que indicó la diputada) “nuestro candidato es Nicolás Carassale”.

El dirigente compartió anoche una cena en el Alto Valle con los intendentes de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, el de Fernández Oro, Mariano Lavin, el de Valcheta, Yamil Direne, el de Sierra Grande, Nélson Iribarren, de Huergo, Miguel Martínez, y de Darwin, Victor Hugo Mansilla. “Tortoriello es un candidato que no tiene techo”, subrayó Juan Martín.

“La lógica de Cambiemos es de futuro, que mira hacia adelante e implica un cambio en conductas, metodología, se trabaja en equipo y no hay una dominación de unos sobre otros”, dijo el dirigente. “Hay un error conceptual de pensar que en las alianzas uno comanda al otro, que existe una posición de dominación. Creo sinceramente que cambiemos implica intrínsecamente un fuerte cambio cultural y metodológico, donde el diálogo y el trabajo en equipo son las bases fundamentales para poder transformar”, agregó. Y sentenció: “Cuando se piensa soberbiamente en que hay líderes mesiánicos capaces de comandar todo es cuando todo se pierde. Prefiero que seamos cada vez menos pensando lo correcto que muchos haciendo las cosas de forma equivocada y dejándonos llevar de las fosas nasales”.

De todos modos, Martín indicó que con Matzen “compartimos convicciones y objetivos comunes. Ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para hacer un buen equipo”.

Sin embargo, no ve a la diputada como candidata a gobernadora, como dijo ayer. “Uno puede mirarse al espejo y decir qué pinta de candidato tengo, pero después hay que tener empatía con la gente que no se logra con declaraciones del tipo ‘me gustaría ser tal o cual cosa'”. “A Lorena la veo como una gran dirigente, con muchas ganas y la gente la eligió para ser diputada nacional y tiene que concentrarse ahí en estos cuatro años. Lo de su candidatura me suena más a posicionamiento interno dentro de la UCR”, expresó.