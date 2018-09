Retenciones: “La economía del Alto Valle necesita aire”

(ADN).- “La economía del Alto Valle necesita aire, no presión”. Así lo expresó Nicolas Ais presidente de la Juventud Radical de Río Negro, quien pidió a los diputados y senadores que “hagan rever la medida” impuesta por el gobierno nacional que reinstauró la retenciones a las exportaciones. “Le exigimos a nuestros dirigentes, que no sean sumisos ante el partido de los globos”, exhortó.

Ais expresó que “es de público conocimiento, dentro del paquete de medidas anunciadas por Nación, la aplicación de retenciones al sector primario, uno de los sectores que más divisas genera para el estado nacional”. “Pero esta aplicación de retenciones no puede ser unívoca” indicó, ya que “demasiadas veces el Ejecutivo Nacional se olvida que la producción patagónica no es igual en escala ni cultura a los comoddities”.

“Vivimos en un momento en que ya casi no existen pequeños productores, y las pymes viven con la soga al cuello. Esto, en que decanta? En una mayor desigualdad. Simple y llano” analizó el dirigente.

Para Ais “ya no pedimos, exigimos a nuestros representantes partidarios y nacionales que hagan rever esta situación ante los organismos y autoridades pertinentes, no podemos darnos el lujo de perder más puestos de trabajo, la economía del alto valle necesita aire, no presión”.

“Le exigimos a nuestros dirigentes, que no sean sumisos ante el partido de los globos, si este es un esquema de alianza, todos trabajamos por igual… sino citando al gran folklorista las penas son de nosotros, las vaquitas ajenas”, concluyó.