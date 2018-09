Piden declarar la emergencia alimentaria en Río Negro

Horas previas al paro general convocado por las diferentes centrales obreras, el diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV), alertó sobre la gravedad de la situación social que padecen hoy miles de familias rionegrinas. En este sentido, el legislador nacional reclamó al gobierno de Alberto Weretilneck declarar la “emergencia alimentaria” que le permita la implementación de un programa integral alimentario y nutricional para las familias más vulnerables.

Doñate manifestó su preocupación al expresó que: “los rionegrinos necesitamos un programa de emergencia que brinde asistencia de modo urgente y que apunte a paliar el hambre que hoy padecen especialmente los niños y abuelos de nuestra provincia. Las políticas económicas de Mauricio Macri han provocado un cóctel explosivo en el que se mezclan la pérdida y falta de trabajo, el aumento desmedido de los alimentos e insumos básicos para vivir a los que se suman los costos de las tarifas de servicios públicos esenciales”.

Por otra parte Martín Doñate, quién durante la últimas semana visitó General Roca y recorrió el Alto Valle, donde mantuvo reuniones con gremios, comedores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil, sostuvo que: “quienes tenemos responsabilidades institucionales no sólo debemos alertar y diagnosticar la cruda realidad que viven hoy los habitantes de nuestra provincia, sino también impera la necesidad de brindar las propuestas adecuadas para salir de la crisis y comenzar a pensar nuestra provincia a mediano y largo plazo”.

En esa línea, el dirigente de Unidad Ciudadana continuó: “es imprescindible poner en marcha políticas que apunten a actuar en la emergencia generando incentivo estatal e inversión privada para la generación de trabajo, tanto en el rubro de servicios, la industria, como en el sector productivo, aplicar un programa de soberanía alimentaria aprovechando nuestros inmensos recursos naturales y humanos, un plan provincial de acceso a la tierra para viviendas y una refundación institucional de la provincia a través de una reforma constitucional que apunte a mejorar la representatividad popular en todas las instancias”.

“Recorro permanentemente la provincia y duele mucho el creciente deterioro social que se vive y la aflicción que me manifiestan los intendentes que no dan abasto con la demanda de comida en estos últimos meses” manifestó el diputado, y continuó: “veo como están desbordados los comedores escolares donde los docentes me han manifestado que cada vez son más los alumnos y alumnas que se desmayan en las aulas por falta de alimentación. O el caso de los ancianos que han dejado de percibir su medicación y que comienzan a racionar la comida por el ajuste que ha caído sobre sus jubilaciones” afirmó Doñate.

Por último, el diputado nacional rionegrino concluyó que: “las consecuencias de la crisis económica y social nos obliga a acelerar los tiempos y la responsabilidad para ir perfilando una serie de propuestas desde la oposición que apunten a reconstruir la provincia y el país. La ciudadanía demanda de nosotros una alternativa viable para recuperar Río Negro y el país. Entiendo que este es el desafío prioritario para el peronismo en el marco de esta gran Unidad Ciudadana que estamos construyendo en la Argentina”.