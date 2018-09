Paritarias: UnTER evaluará la propuesta en el Congreso

(ADN).- La paritaria de educación no tuvo resultados y pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 17. La ministra Mónica Silva ofreció un incremento en tres tramos, no remunerativos. Los dirigentes gremiales llevarán la propuesta al Congreso que se reúne el viernes 14 para que definan su aprobación o no las bases, pero se quejaron porque “no es equitativo” en las diferentes escalas.

El gobierno hizo el mismo ofrecimiento a UnTER que a UPCN y ATE: 2.000 pesos en octubre, 2.500 en noviembre y 3.000 en diciembre.

Los dirigentes conducidos por Patricia Cetera expresaron que las bases definirán si aceptan la nueva propuesta o no. Pero pidieron, más allá de ese resultado, que la discusión salarial de 2019 comience a ser debatida este año. Y se quejaron porque la oferta (que completa los 7.500 pesos) no se cobrará inmediatamente y, al ser no remunerativa, no “refleja en la escala en diferentes cargos del sistema, por lo que, no es equitativo en el reconocimiento de antigüedad y carrera docente, ni en los salarios de con diferentes cargas horarias y responsabilidad laboral”. Tampoco alcanza a los docentes que están por jubilarse.

En la reunión, que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo, también se abordó la idea de crear el Fondo Habitacional.