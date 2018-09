Para Sarricouet, la propuesta de Molinari es “demagógica”

(ADN).- El secretario de Desarrollo Humano de Viedma, Ariel Sarricouet, criticó la iniciativa de la concejal de la UCR, Genoveva Molinari, quien propuso recortar el 5% del salarios de los ediles y funcionarios municipales para engrosar el presupuesto social, por la crisis económica que vive el país.

“No le veo el sentido. Es más demagogia que política publica” dijo hoy en diálogo con el programa Nada Persona de Radio Uno. Incluso, contó que “Molinari conmigo no habló nunca”. La concejal es parte del oficialismo e incluso ha participado de reuniones de gabinete.

Por eso, después de conocerse su propuesta, el intendente José Luis Foulkes puso el grito en el cielo.

“No vi el proyecto, me parece que no esta presentado” subrayó el funcionario, quien aseveró que “no me parece que se salga de este tipo de situaciones con propuestas de la antipolítica, al contrario, la política es la herramienta para transformar la realidad”, aseguró.

Y criticó: “las cosas no se ven detrás del escritorio, sino desde la perspectiva de un programa una planificación. Así, en el aire, es difícil opinar”.

Según el cálculo que hizo la propia Molinari, el ahorro sería de 200.000 pesos. Sarricouet puso en valor la propuesta: “la última compra del programa alimentario de urgencia del municipio fue de 1.500.000 de pesos y no vamos a solucionar el hambre de Viedma, sí vamos a tratar (en este contexto de crisis) de que los vecinos sean los menos perjudicados”, dijo.

Y agregó que desde la Secretaría ya superaron la entrega de más de 2.000 planes Casa Viedma, que implican una ayuda a los hogares en materia de gas, cloacas y techo entre otras cosas.

“La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, hizo referencia a las demandas del municipio: ahora tenemos que invertir en planes sociales”, contó el funcionario. “Viedma lo hace desde mucho tiempo, en eso tenemos que estar orgullosos porque es un modelo de Estado que está llevando adelante políticas públicas en este sentido con perspectivas de desarrollo humano”.

Y explicó: “nuestra política es integral. Si llega una familia en emergencia alimentaria, se trabaja para salir primero de esa emergencia y después en todas las condiciones de su entorno para que amplié sus capacidades y sus alternativas para planificar un proyecto de vida”.

“Todas nuestras políticas sociales tienen perspectiva con desarrollo humano, con eje en el deporte y la cultura pero teniendo en cuenta también la obra pública. Por ejemplo, el Intendente define la prioridad del asfalto en ese sentido, por eso irán a los accesos de los centros de salud y educativos. Las obras de cloacas, el saneamiento del río, el tratamiento de la basura… todo eso tiene perspectiva de desarrollo humano”, concluyó.