“La elección sexual no puede dar privilegios para trabajar”

(ADN).- “Me parece que una elección sexual no puede dar privilegios para entrar a trabajar”. De esta manera, la legisladora María Gemignani (JSRN) justificó su voto negativo a la inclusión del grupo trans en la administración pública. Además, se refugió en condición evangélica: “la Biblia plantea la existencia de dos géneros”.

Gemignani, en diálogo con Nada Personal de Radio Uno, contó que prefirió no abrir el debate en el Parlamento porque la ley se iba a aprobar igual y quería evitar la exposición a las reacciones de quienes piensan de manera diferente. En ese sentido, indicó que “fue una decisión mía no hablar, aunque sí entregar argumentos para que quede en el diario de sesiones”.

Su postura fue adelantada en la reunión de bloque previa a la sesión.

“Decidí no hablar para evitar el retruque, había manifestado mi opinión en la reunión de bloque y en general fue aceptado”, aseveró.

La legisladora remarcó no es necesario un cupo laboral trans, y reclamó, en todo caso, cupos para todas las minorías que se ven afectadas por la discriminación en el mundo del trabajo, como quienes padecen obesidad. “Hay una discriminación, lo planteé en mi bloque”, afirmó.

Y detalló los motivos de su negativa: “La condición trans es elegida” dijo, y subrayó que “el sector trans no es maltratado en ningún lado, y en un momento tan difícil que estamos atravesando donde no hay trabajo, hay muchos sectores”. “Me parece que una elección sexual no puede dar privilegios para entrar a trabajar”, remarcó.

Gemignani, consideró que estos “son temas muy personales. Por más que hoy una gran mayoría piense la cuestión de género de una manera, hay otra forma de pensar”.

Y referenció argumentos basados en sus creencias religiosas: “Hace 16 años que hago una tarea pastoral en la Iglesia Evangélica, represento a ese sector”. “La Biblia plantea dos géneros, es la base de nuestra fe. Nosotros creemos que es así, después, cada uno decide lo que quiere”, agregó. Y aclaró: “Vivo en esta sociedad y no discrimino”.